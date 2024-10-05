ليفركوزن (ألمانيا) : فرّط باير ليفركوزن حامل اللقب بتقدمه بهدفين أمام ضيفه هولشتاين كيل الوافد حديثا إلى أندية النخبة وسقط امامه في فخ التعادل 2 2 السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وبكّر ليفركوزن في التسجيل فهز شباك ضيفه في غضون 4 دقائق بعد صافرة بداية الشوط الأول عبر النيجيري فيكتور بونيفايس (4) ويوناس هوفمان (8) بتمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس.

وعاد هولتشاين إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الاول، فقلّص ماكس غيشفيل الفارق (45+5)، قبل أن يدرك البديل يان فيتا آب التعادل في الثاني من ركلة جزاء (69).

وتلقت شباك ليفركوزن الذي يشرف عليه المدرب الإسباني شابي ألونسو 12 هدفا في المراحل الست الاولى، علما أنها لم تهتز سوى 24 مرة في 34 مباراة الموسم الماضي في طريقه إلى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه.

"لم أرَ اليوم رغبة في قتل المباراة"

وقال حارس وقائد ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديتسكي إن الفريق فقد بعضا من عقلية الفوز التي ساعدته على انتزاع اللقب من بايرن الموسم الماضي.

وتابع "كنا أبطالا لأننا تعاملنا مع كل مباراة بجنون. لم أرَ اليوم رغبة في قتل المباراة".

وأضاف "جاء التقدم سريعا للغاية وبسهولة بالغة. لا ينبغي أبدا أن تتخلى عن تقدم 2 صفر بغض النظر عما إذا كنت تواجه هولشتاين كيل أو ميلان (الإيطالي) أو بايرن".

وهو التعادل الثاني تواليا لليفركوزن بعد انتهاء قمة المرحلة الماضية أمام بايرن ميونيخ المتصدر 1 1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتراجع للمركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين عن عملاق بافاريا الذي يحلّ ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الثاني (12 نقطة) الأحد، وبفارق نقطة عن فرايبورغ الذي تقدم للمركز الثالث موقتا بفوزه على فيردر بريمن بهدف الياباني ريتسو دوان (75).

وتخلى هولشتاين الذي حقق التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل أربع هزائم، عن القاع لبوخوم الذي خسر أمام ضيفه فولفسبورغ 1 3، وتقدم للمركز السابع عشر ما قبل الاخير برصيد نقطتين.

وحقق فولفسبورغ فوزه الاول بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار، حيث خسر صاحب المركز الحادي عشر مع 7 نقاط أمام أينتراخت فرانكفورت 1 2 وباير ليفركوزن 3 4، وتعادل مع شتوتغارت 2 2، علما أن فوزه الوحيد هذا الموسم حققه في عقر دار هولشتاين بهدفين نظيفين في المرحلة الثانية.

دورتموند يعود إلى دوامة الهزائم

وعاد بوروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى دوامة الهزائم بسقوطه أمام مضيفه أونيون برلين 2 1.

سجل كيفن فوكت (26) والبلجيكي يورب فيرتيسين (45) هدفي أونيون برلين، والنروجي يوليان رايرسون لاعب نادي العاصمة سابقا هدف دورتموند (62).

وكان دورتموند الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع للمركز السابع خسر أمام شتوتغارت 1 5 في المرحلة الرابعة، قبل أن يحقق فوزين تواليا على بوخوم 4 2 وسلتيك الاسكتلندي 7 1 في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب لاحقا سانت باولي مع ماينتس.