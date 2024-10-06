موتيجي : شدَّد دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا، بطل العالم في العامين الأخيرين، الخناق مجددا على دراج بريما براماك ريسينغ الإسباني خورخي مارتين المتصدر عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، الأحد على حلبة "توين رينغ" في مدينة موتيجي.

وسيطر بانيايا الذي ظفر بسباق السرعة السبت، على مجريات السباق بالكامل بعد أن خطف المركز الأول منذ الانطلاقة من الشاب الإسباني الواعد بيدرو أكوستا (غاس غاس تيك 3) أول المنطلقين للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، قبل أن ينسحب في اللفة 13 بسبب سقوطه عند إحدى المنعطفات على غرار ما حصل له في سباق السرعة.

ونجح أكوستا في الوقوف واستئناف السباق من المركز الاخير لكنه لم يتأخر في انسحابه.

وقطع بانيايا مسافة السباق بزمن 42:09.790 دقيقة متقدما بفارق 1.189 ثانية على مارتين الذي قدَّم سباقا رائعا أنهاه في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز الحادي عشر، فيما كان المركز الثالث من نصيب دراج دوكاتي غريزيني بطل العالم ست مرات الإسباني الآخر مارك ماركيس.

الأول في اليابان والثامن هذا الموسم

وأنعش بانيايا آماله في الظفر باللقب العالمي الثالث تواليا قبل أربع مراحل من نهاية الموسم بعدما قلَّص الفارق إلى 10 نقاط بينه وبين مارتين المتصدر.

وقال بانيايا "لقد نجحنا في الحصول على 11 نقطة في نهاية هذا الأسبوع" في إشارة إلى فوزه بسباق السرعة أيضا فيما حل مارتين رابعا.

ويملك الإسباني 392 نقطة مقابل 382 للإيطالي الذي حقق فوزه الأول في اليابان والثامن حتى الآن هذا الموسم، في أعلى حصيلة له في موسم واحد، مقابل ثلاثة انتصارات فقط لمارتين.

وأضاف بانيايا "كنت أرغب في الإبقاء على المنافسة على اللقب، يجب أن أحاول استعادة النقاط في كل مرة ولكن دون مخاطر".

وتابع "لم يكن الأمر سهلاً لكن هذا الأسبوع بدأ بشكل جيد وعلينا أن نأخذه كمثال للأيام القادمة. علينا أن نحاول تحقيق ما فعلناه هذا الأسبوع، وأن نعمل بطريقة مثالية وأن نحاول دائمًا القيام بأفضل عمل ممكن في السباق".

وستكون المرحلة التالية هي سباق جائزة أستراليا الكبرى في فيليب آيلاند بعد أسبوعين.

واعترف مارتين بأن بانيايا كان رائعا في سباق اليوم، معربا عن ارتياحه بحلوله ثانيا.

وقال "لم تتح لي الفرصة أبدًا للحاق به"، مضيفا أنا سعيد بإنهائه وصيفًا على الرغم من الاندفاع المتأخر الذي جعله يقترب من بانيايا قبل بضع لفات من النهاية.

وأردف قائلا "بالتأكيد، كوني قريبًا جدًا من بيكو (بانيا) أردت أن أجرب الأمر، لذلك لم أستسلم أبدًا. لقد بذلت قصارى جهدي حتى النهاية. ثم قبل ثلاث لفات من النهاية، كانت لدي بعض اللحظات، لذا قلت +حسنًا خورخي، لقد حان الوقت للاسترخاء والتفكير في النقاط+".

وتنتقل البطولة إلى تايلاند بعد أستراليا، ثم تزور ماليزيا قبل إنهاء الموسم في فالنسيا.

وأوضح مارتين "أشعر بالامتنان، بالامتنان لوجودي هنا، لأنني أستطيع القتال مثل العام الماضي. أشعر أنني أقوى، لذا فلنحاول ذلك".

وتابع "هناك بعض السباقات حيث أشعر بتحسن قليلًا، وبعض السباقات الأخرى حيث يكون بيكو أفضل قليلًا. الهدف هو الإبقاء على المنافسة حتى فالنسيا والحصول على فرصة الفوز باللقب".

وفي فئة موتو 3، توج دراج أسبار ريسينغ تيم الكولومبي دافيد ألونسو باللقب العالمي بعد إحرازه المركز الأول أمام الهولندي كولين فاير والإسباني أدريان فرنانديس.

وعزز ألونسو صدارته برصيد 321 نقطة مقابل 212 نقطة للإسباني دانيال هولغادو الذي حل رابعا في اليابان.

وفي فئة موتو 2، عزز الياباني آي أوغورا موقعه في الصدارة برصيد 228 نقطة بعدما حل ثانيا في اليابان خلف الاسباني مانويل غونساليس.

ووسع أوغورا الفارق الى 60 نقطة أمام مطارده المباشر سيرخيو غارسيا الرابع عشر في اليابان.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 42:09.790 دقيقة

2. خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 1.189 ثانية

3. مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 3.822 ث

4. إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 4.358 ث

5. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 17.940 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. خورخي مارتين (إسبانيا) 392 نقطة

2. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 382

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 313

4. مارك ماركيس (إسبانيا) 311