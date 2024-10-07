لوس انجليس : حجز النجم ليبرون جيمس ونجله الأكبر بروني مكانا لهما في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد أن خاضا مباراتهما الأولى المنتظرة معا في صفوف لوس انجليس ليكرز الأحد.

ولعب الثنائي معا على أرض الملعب مطلع الربع الثاني من خسارة ليكرز أمام فينيكس صنز 114 118، في الفترة التحضيرية التي تسبق انطلاق الدوري.

وفي حين لفت ليبرون الأنظار بـ 19 نقطة في 16 دقيقة و20 ثانية قبل أن يرتاح خلال النصف الثاني، لم ينجح بروني في تسجيل أي نقطة في 13 دقيقة، بعد أن اكتفى بتسديدة واحدة فقط.

وقال ليبرون (39 عاما) بعد المباراة "كان أمرا جميلا بالنسبة لكلينا، وخصوصا لعائلتنا".

وتابع "إنها بالتأكيد لحظة لن أنساها على الاطلاق".

وأضاف "الملك: "كوالد إنها تعني لي كل شيء. بالنسبة لشخص كبر من دون أب، أن تتمكن من ترك هذا التأثير على ولدك، أن تكون قادرا على خوض تلك اللحظات مع ابنك إنها إحدى أعظم الأشياء أي والد قد يتمناها".

من جهته، قال جاي جاي ريديك مدرب ليكرز الجديد الأحد بعد المباراة عن هذه اللحظة "أنا سعيد للغاية لأنني سأكون جزءا من ذلك".

وتابع "إنه أمر رائع بالنسبة لمشجعي كرة السلة. أعتقد أنه يشير إلى استمرارية ليبرون وقدرته التنافسية. ويشير إلى العمل الذي قام به بروني للوصول إلى هذه النقطة".