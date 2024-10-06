مدريد : واصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه بتسجيله ثلاثية الفوز الثامن لبرشلونة من أصل تسع مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه ألافيس 3 0 الأحد.

وبعدما افتتح الموسم بستة انتصارات متتالية بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، مني برشلونة في المرحلة الماضية بهزيمة أولى بعد سقوطه أمام أوساسونا 2 4.

لكن النادي الكاتالوني كشر عن أنيابه في منتصف الأسبوع بفوزه الكاسح على يونغ بويز السويسري 5 0 في دوري أبطال أوروبا، بينها ثنائية لليفاندوفسي الذي حسم الأحد الفوز الثامن لفريقه في الشوط الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة بعد 32 دقيقة فقط.

وبات ليفاندوفسكي صاحب رابع أسرع ثلاثية في مباراة لبرشلونة في الدوري بعد الكاميروني صامويل إيتو (24 دقيقة ضد ألميريا عام 2008)، خوستو تيخادا (28 دقيقة ضد ريال سوسييداد عام 1954)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (30 ضد ريال مايوركا عام 2011) بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وافتتح "ليفا" التسجيل في الدقيقة 7 برأسية بعدما وصلته الكرة عقب ركلة حرة نفذها البرازيلي رافينيا الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة (22)، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 32 وهذه المرة بتمريرة من إريك غارسيا، رافعا رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري إلى 10 أهداف، و12 في جميع المسابقات.

وانفرد برشلونة مجددا بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب السبت على فياريال 2 0، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الخامسة للموسم.

جيرونا يتنفس الصعداء

وتنفس جيرونا، ثالث الموسم الماضي، الصعداء وعاد إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من ست مباريات متتالية من دون فوز محليا وقاريا، وذلك بتخطيه ضيفه القوي أتلتيك بلباو 2 1 في الوقت القاتل.

ودخل فريق المدرب ميتشل اللقاء باحثا عن فوزه الأول منذ 1 أيلول/سبتمبر حين تغلب على إشبيلية 2 0 خارج الديار، قبل أن يفشل بعدها في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا (4 هزائم وتعادلان).

وأسعف الحظ جيرونا في هذا اللقاء ليس لأنه خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء للأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني فحسب، بل لأن بلباو أضاع ركلتي جزاء في اللقاء، الأولى عبر أليكس بيرينغر في الدقيقة 28 حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف، والثانية في بواسطة أندر هيريرا في الدقيقة 58 حين كان الفريقان متعادلين 1 1.

وبدا الفريق الكاتالوني في طريقه للاكتفاء بتعادل ضد ضيفه الباسكي القادم من ست مباريات متتالية من دون هزيمة محليا وقاريا، وذلك بعدما وصل الفريقان إلى الوقت بدل الضائع وهما متعادلان 1 1.

وافتتح الكولومبي البالغ 20 عاما ياسر أسبريّا التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج المنطقة (39)، قبل أن يرد أويهان سانسيت سريعا بعد تمريرة بينية من بيرينغر (41).

لكن عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أهدى أيتور باريديس أصحاب الأرض ركلة جزاء بعدما أسقط التشيكي لاديسلاف كريتشي في المنطقة المحرمة، فنال الانذار الثاني وطرد من المباراة فيما انبرى المخضرم ستواني (37 عاما) الذي دخل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لركلة الجزاء بنجاح (9+90).