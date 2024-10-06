بكين : حققت الأميركية كوكو غوف، المصنفة سادسة عالميا، لقبها الثاني هذا العام والثامن في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة والأربعين 6 1 و6 3 الأحد في المباراة النهائية لدورة بكين لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

واحتاجت بطلة فلاشينغ ميدوز 2023 الى ساعة و16 دقيقة للفوز على موخوفا للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بينهما بعد نهائي سينسيناتي الاميركية ونصف نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي، والظفر بلقبها الثاني هذا العام بعد الأول في دورة أوكلاند الينوزيلندية مطلعه وتحديدا في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتمكنت غوف البالغة من العمر 20 عاما من تذوق طعم الألقاب بعد بضعة أشهر مخيبة للآمال بينها فقدانها لقب فلاشينغ ميدوز بخروجها من ثمن النهائي، وذلك بعد تألقها الملفت في النصف الاول من الموسم عندما بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، مما جعلها تتقدم إلى المركز الثاني عالميا في بداية حزيران/يونيو.

خرجت الأميركية من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، كما الألعاب الأولمبية في باريس، دورة تورونتو الألف نقطة بالإضافة إلى بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، إلى جانب خروجها من الدور الأول في دورة سينسيناتي الألف نقطة.

انفصلت عن مدربها براد غيلبرت الشهر الماضي بعد تعاون دام 14 شهرا، وخاضت دورة بكين بطاقم تدريبي جديد وتوجت باللقب حيث أصبحت ثاني أمريكية تفعلها في بكين بعد سيرينا وليامس.

في المقابل، فشلت موخوفا، وصيفة رولان غاروس العام الماضي والتي عانت من إصابة في المعصم أبعدتها عن الملاعب لمدة 10 أشهر قبل العودة هذا الصيف، في التتويج باللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية في سادس مباراة نهائية لها، بعد الاول عام 2019 في دورة سيول.

وقالت غوف عقب الفوز متوجهة الى موخوفا "من الرائع رؤيتك مرة أخرى على الملعب. أنت لاعبة مذهلة ونأمل أن نلعب المزيد من النهائيات".

واضافت غوف التي كانت والدتها في الملعب لمشاهدة أكبر فوز لها منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي: "من المذهل أن نرى مدى نجاحك في إدارة موسمك بعد العديد من الإصابات".

وضربت غوف التي أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى النهائي منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2010، بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال موخوفا التي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا من الدور ربع النهائي، في الشوط الثاني وتقدمت 2 0، ثم فعلتها للمرة الثانية في الشوط السادس فتقدمت 5 1 وحسمت المجموعة في صالحها 6 1.

وفي المجموعة الثانية، بدت موخوفا التي أطاحت بصاحبة الأرض والجمهور الصينية جنغ تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس، في طريقها الى رد التحية في المجموعة الثانية عندما كسرت غرسال الأميركية في الشوط الثاني وتقدمت 2 0.