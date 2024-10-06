تورينو : حرم كالياري مضيفه يوفنتوس من استعادة المركز الثاني من إنتر حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل 1 1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس في طريقه الى الفوز عندما تقدم عبر هدافه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (15 من ركلة جزاء)، لكن كالياري أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ركلة جزاء أيضا سجلها الروماني رازفان مارين (88 من ركلة جزاء) هدف كالياري.

وهو التعادل الرابع ليوفنتوس هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة، متراجعا الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف أمام أودينيزي الفائز على ليتشي 1 0 السبت، ونقطتين أمام ميلان الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا، وثلاث نقاط عن إمبولي الذي يحل ضيفا على لاتسيو لاحقا أيضا.

وكان إنتر انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه على تورينو 3 2 السبت.

في المقابل، رفض كالياري العودة الى سكة الهزائم بعدما حقق فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه بارما 3 2 الاثنين الماضي في ختام المرحلة السادسة، فكسب نقطة ثمينة رفع بها رصيده الى ست نقاط وصعد الى المركز الخامس عشر مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة بارما (5 نقاط) مع مضيفه بولونيا لاحقا.

وقال مدرب يوفنتوس تياغو موتا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لقد سيطرنا على المباراة وتحكمنا بالكرة في الشوط الأول، لكن كان يتوجب أن نفعل غير ذلك. كان يتوجب علينا مواصلة الهجوم. خلقنا بعض الفرص في الشوط الثاني لكن كان هناك دائما هذا الشعور بأن كالياري قادر على العودة إلى المباراة".

"عانينا من أجل قتل المباراة"

وتابع "تقدمنا عليهم وبعدها لجأنا إلى التحكم بالكرة (عوضا عن محاولة تسجيل الهدف الثاني)، ويتوجب علينا أن نتحسن في هذه الناحية... اليوم، تركنا المساحة للخصم من أجل العودة إلى المباراة، عانينا من أجل قتل المباراة".

ودخل يوفنتوس المباراة منتشيا بفوزه الثمين وبعشرة لاعبين على مضيفه لايبزيغ الألماني 3 2 الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضغط بقوة على مرمى ضيفه كالياري وحصل على ركلة جزاء احتسبت له بعد اللجوء الى "في أيه آر" إثر لمسة يد على المدافع سيباستيانو لوبيرتو اثر رأسية للمدافع فيديريكو غاتي، فانبرى لها هدافه فلاهوفيتش قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس سيموني سكوفيت (15).

وهو الهدف الخامس لفلاهوفيتش في الدوري بعد ثنائيتين في مرمى هيلاس فيرونا (3 0) في المرحلة الثانية، وجنوى (3 0 ايضا) في السادسة، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدرين ماتيو ريتيغي (أتالانتا) والفرنسي ماركوس تورام (إنتر).

وتابع يوفنتوس، الفريق الوحيد إلى جانب إمبولي لم يذق طعم الخسارة حتى الان هذا الموسم، أفضليته وكاد الهولندي تون كوبماينرس يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (17).

وأنقذ سكوفيت مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية للبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (20)، ثم تابع تألقه بإبعاده تسديدة قوية لكوبماينرس من داخل المنطقة الى ركنية (26).

وواصل يوفنتوس تفوقه في الشوط الثاني وحرمه سكوفيت من هز الشباك بتصديه لتسديدة قوية لفلاهوفيتش من داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (71).

وأهدر فلاهوفيتش فرصة سهلة بغرابة عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي دوغلاس لويز، فسددها بجوار القائم الأيمن (78).

وعلى غرار يوفنتوس، حصل كالياري على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد اثر عرقلة روبرتو بيكولي من قبل لويز داخل المنطقة فانبرى لها مارين قوية بيمناه (88).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة ثانية بطرد كونسيساو بالبطاقة الصفراء الثانية اثر تعمده السقوط داخل المنطقة (89).

وحرم القائم الايمن كالياري من هدف الفوز عندما رد تسديدة قوية زاحفة لمدافعه السلوفاكي آدم أوبرت (90+6).