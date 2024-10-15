مدريد : حسمت إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب تأهلها الى الدور ربع النهائي من المستوى الاول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب فوزها الصريح على ضيفتها صربيا 3 0 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة الثلاثاء.

وتناوب على تسجيل ثلاثية إسبانيا إيمريك لابورت (5) والقائد ألفارو موراتا (65) بعد 11 دقيقة من اهداره ركلة جزاء، وأليكس بايينا من ركلة حرة رائعة بعد طرد ستراهينيا بافلوفيتش اثر خطأ على ميكيل اويارسابال بينما كان الاخير متقدما نحو المرمى (77).

وحافظ منتخب "لا روخا" الذي غاب عنه العديد من نجومه ومن أبرزهم لامين جمال الذي عاد الى برشلونة بعد الفوز على الدنمارك 1 0 السبت بسبب اصابة طفيفة، على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية، رافعا رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق ثلاث عن الدنمارك التي تعادلت أمام سويسرا 2 2.

وتجمّد رصيد المنتخب الصربي عند أربع نقاط في المركز الثالث وسويسرا رابعة وأخيرة بنقطة يتيمة.

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في اللقاء من دون منازع، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق رأسية لابورت اثر تمريرة من بيدرو بورو (5).

وكاد أصحاب الأرض أن يضاعفوا تقدمهم من كرة رأسية لميكل ميرينو ارتدت من القائم (17).

وحظي بطل أوروبا أربع مرات بفرصة تعزيز تقدمه مطلع الشوط الثاني، بعد احتساب لمسة يد على فليكو بيرمانسيفيتش الذي حاول الارتماء لابعاد تسديدة بورو لكنها ارتدت من ذراعه، إلا ان موراتا لم ينجح في ترجمة ركلة الجزاء (54).

وعوّض موراتا سريعا اخفاقه من علامة الجزاء وتمكن بعد دقائق من هزّ الشباك اثر تمريرة من فابيان رويس، فحوّلها مهاجم ميلان الإيطالي تسديدة مقوّسة الى داخل الشباك (66).

سجّل موراتا هدفه الـ 37 على المستوى الدولي.

وتابع الإسبان تقدمهم الى الامام وفي ظل الضغط المتواصل، حصل أويارسابال على خطأ على مشارف منطقة الجزاء تسبّب بطرد بافلوفيتش، واستثمره بايينا بتسجيل هدف رائع من ركلة حرّة في الزاوية الضيّقة (77).

ولم يسبق للمنتخب الصربي أن هزم نظيره الإسباني في المواجهة الخامسة المباشرة بينهما، علما انه انتزع منه نقطة بتعادلهما سلبا في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وكانت إسبانيا انتزعت صدارة المجموعة من الدنمارك بفوزها عليها 1 0 السبت في مورسيا في الجولة الماضية.

وفشلت الدنمارك في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا واكتفت بالتعادل امام مضيفتها سويسرا 2 2.