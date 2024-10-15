برلين : أكد باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء إصابة لاعب خط وسطه الدولي الشاب فلوريان فيرتس في الكاحل أثناء أداء واجبه مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، من دون تحديد مدة زمنية لعودته إلى الملاعب.

وأصيب فيرتس (21 عاما) مع نهاية الشوط الاول خلال فوز منتخب "دي مانشافت" على هولندا 1 0 الاثنين في ميونيخ ما سمح له بحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي في المسابقة القارية، ولم يعد إلى ملعب "اليانتس أرينا" بعد الاستراحة.

وأفاد ليفركوزن الذي يحتل المركز الخامس في الدوري هذا الموسم برصيد 11 نقطة بعد ست مراحل متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد أن فيرتس "عانى من إصابة في كاحله الأيمن في نهاية الشوط الأول"، مضيفا أنه "ما زال من غير الواضح متى سيعود إلى التدريب".

وحدد النادي الألماني أن فيرتس الذي يتألق مع بداية الموسم حيث سجل ستة أهداف وصنع تمريرة حاسمة "يخضع حاليا للعلاج في ليفركوزن".

وضمن سياق متصل، قال مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان غداة المواجهة مع هولندا "يعاني فلوريان من مشكلة بسيطة في الوتر ... نأمل ألّا تكون خطرة".