باريس : فرمل ليل مضيفه موناكو عندما فرض عليه التعادل السلبي الجمعة على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وحرم ليل مضيفه موناكو الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 اثر طرد مدافعه الهولندي جوردان، من تحقيق فوزه الخامس تواليا والسابع هذا الموسم.

واكتفى فريق الإمارة بالتعادل الثاني هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 20 نقطة لكنه بات مهددا بالتخلي عنها بفارق الاهداف لباريس سان جرمان حامل اللقب في حال فوز الأخير على ضيفه ستراسبورغ السبت.

وكان موناكو انفرد بالصدارة في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه رين 2 1 مستغلا تعثر سان جرمان امام مضيفه نيس 1 1.

في المقابل، حقق ليل تعادله الثاني أيضا هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين فرفع رصيده الى 14 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا بفارق الاهداف خلف مرسيليا الذي يحل على مونبلييه الأحد في ختام المرحلة، وأمام رينس الذي يحل ضيفا على أوكسير بعد غد أيضا.

وجاء تعادل موناكو وليل قبل رحلتيهما إلى صربيا وإسبانيا الثلاثاء والأربعاء تواليا لمواجهة النجم الأحمر الصربي وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.