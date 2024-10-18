مدريد : دعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة إلى انتخابات في 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل لاختيار رئيس جديد.

واستقال الرئيس السابق لويس روبياليس في أيلول/سبتمبر 2023 وتم إيقاف خليفته بيدرو روشا في تموز/يوليو من قبل المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "وفقًا للروزنامة الانتخابية المعتمدة، ستقام انتخابات الرئاسة... يوم الاثنين 16 (كانون الأول) ديسمبر 2024".

وستكون هناك أيضًا انتخابات لأعضاء الجمعية العامة الجديدة البالغ عددهم 142 عضوًا وكذلك لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني، وكل ذلك للفترة بين 2024 و2028.

على الرغم من الفوضى المؤسسية المحيطة بالاتحاد الإسباني للعبة، أنهى المنتخب الوطني انتظارًا دام 12 عامًا للفوز بكأس كبرى بتتويجه بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا في تموز/يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا كأس العالم 2030 مع البرتغال والمغرب، حيث تشير التقارير الإسبانية إلى أن الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) حذرا إسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي من انتخاب رئيس أو المخاطرة بفقدان حقوق استضافة العرس العالمي.

ودخل الاتحاد الإسباني في إلى أزمة قبل كأس العالم للسيدات 2023 عندما أضربت العديد من اللاعبات. بعد الفوز باللقب، تسبب الرئيس آنذاك روبياليس في غضب عالمي عندما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو بالقوة على شفتيها خلال حفل توزيع الميداليات.

وسيمثل روبياليس الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، أمام المحكمة في شباط/فبراير المقبل حيث طلبت النيابة العامة بسجنه لمدة عامين ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه.