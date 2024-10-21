لوس انجليس : بعد أن بات في صلب مشروع سان أنتونيو سبيرز، سيكون نجم الارتكاز الفرنسي فيكتور ويمبانياما أمام مهمة قيادة الفريق إلى الأدوار الإقصائية في موسمه الثاني بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يستهله الثلاثاء في دالاس، مؤازرا بالوافد الجديد صانع الألعاب المخضرم كريس بول.

وخاض العملاق الفرنسي (2.24م و20 عاما) الذي حلّ وصيفا في مسابقة كرة السلة بالألعاب الأولمبية الأخيرة ويُعد من المواهب المتوقع أن تهيمن في المستقبل على الدوري الأميركي، موسما أول ناجحا في أن بي ايه، حيث بلغ معدله 21.4 نقطة، على الرغم من الموسم الصعب الذي قضاه سبيرز متذيلا ترتيب الدوري مع 22 انتصارا و60 خسارة.

وقال ويمبانياما مطلع هذا الشهر "نريد أن نضع أنفسنا في موقف حيث نكون فريقا يستطيع أن يفوز، وفريقا قادرا على بلوغ الأدوار الإقصائية. إنها ثقافة يجب ترسيخها. الوصول إلى ملحق التأهل أو الأدوار الإقصائية هو الحد الأدنى من الهدف".

بالإضافة إلى التطور الطبيعي لفريقه الشاب، قرر سان أنتونيو هذا الصيف تسريع عملية إعادة البناء من خلال التعاقد مع لاعبين مخضرمين أمثال الجناح هاريسون بارنز (32 عامًا، والفائز بالدوري عام 2015 مع غولدن ستايت ووريرز)، وصانع الألعاب النجم كريس بول.

عن عمر 39 عاما وفي حين يخوض موسمه الـ 20 في الدوري، سيكون على بول الذي شارك 14 مرة في مباراة كل النجوم استخدام كل خبرته وقدراته في التمرير (ثالث أفضل ممرر في تاريخ الدوري)، بعد أن عانى الفريق لايصال الكرة كما يجب الى ويمبانياما الحاسم تحت السلة الموسم الماضي.

ثنائية ويمبي وبول

وخلال موسم التحضيرات، اشعلت تمريرة هوائية "Alley oop" رائعة من بول الى ويمبانياما حماسة جماهير سان انتونيو، لكن بول حذر من تكرار تجربته السابقة في لوس أنجليس كليبرز عندما كان برفقة بلايك غريفين ودياندري جوردان، دون أن يتمكنوا من إحراز اللقب.

وقال ويمبانياما عن زميله "إنه لاعب أتذكر مشاهدته كثيرا عندما كنت طفلاً، نحن نعلم أنه سيكون جيدا معنا، نريد أن نسمح له أن يكون على طبيعته حتى يتمكن من إكسابنا الأشياء المناسبة".

من جهته، أوضح بول "إن الشيء الأكثر قيمة الذي يمكنني تقديمه لهذا الفريق هو غريزة الفوز والمنافسة والهدوء في اللحظات المهمة".

وتابع "اللعب بقوة هو موهبة ولكنه ليس كافيا. يمكنني مساعدة فيكتور على الاستقرار بشكل أكبر. بعد كل التوقعات التي نالها كلاعب مبتدئ، يمكنني المساعدة في تقدمه".

وتابع "أنا سعيد ومتحمس، مثل الجميع، لحصولي على فرصة اللعب معه".

"المرشد الكبير"

لكن وفقا للمدرب "القديم" غريغ بوبوفيتش، الذي يدخل موسمه الـ29 على رأس سبيرز، فإن كريس بول سيكون "المرشد الكبير لشبابنا، حتى بالنسبة لفيكتور (ويمبانياما)، على الرغم من كل موهبته".

ويمبانياما الذي أوضح أنه اكتسب كتلة عضلية خلال عطلة الموسم، بالإضافة إلى العمل على بعض فنياته وحركاته، مع اللاعب السابق جمال كروفورد، لم يكن مستغربا أن يتم تفعيل العام الثالث من عقده (لموسم 2025 2026 الخميس من قبل إدارة النادي، علما أنه قادر على التمديد تلقائيا للمرة الأخيرة في العام المقبل للموسم الرابع (2026 2027).

بالإضافة إلى بول، انضم إلى سان أنتونيو لاعب يافع آخر هو ستيفون كاسل الذي انتدبه في المركز الخامس في حزيران/يونيو.