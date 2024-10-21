باريس : بفضل عقوبات حسم النقاط، انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في كرة المضرب من البولندية إيغا شفيونتيك التي تربعت عليه منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، بحسب الترتيب الجديد الصادر الإثنين.

وجاء إعلان الترتيب الجديد من قبل رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) مفاجئا، في وقت كان متوقعا أن تبقى شفيونتيك في الصدارة حتى بطولة دبليو تي ايه الختامية في الرياض.

وكانت سابالينكا (26 عاما) تصدرت التصنيف لثمانية أسابيع بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن تهيمن البولندية على المركز الأول الذي عادت إليه البيلاروسية، بعد تحقيقها 20 فوزا مقابل خسارة واحدة منذ منتصف آب/أغسطس، بينها تتويجها في بطولة فلاشينغ ميدوز وهي الثالثة الكبرى في مسيرتها.

ورغم عدم مشاركة اللاعبتين في أية دورة الأسبوع الماضي، فقد خسرتا النقاط: شفيونتيك 120 وسابالينكا 10.

بحسب قواعد رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات الزامية من فئة الألف، ست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم بحال التأهل.

بخلاف ذلك، تعاقب بحسم نقاط التصنيف التي حصلن عليها من اسوأ نتائج لهن في مختلف الدورات، وليس فقط من المشاركات في دورات الـ500.

وفيما تُعدّ طوكيو هذا الأسبوع التي تغيب عنها اللاعبتان، آخر دورات الـ500 لهذا الموسم، تكون شفيونتيك قد خاضت دورتين من هذه الفئة مقابل أربع لسابالينكا، ما يعني عدم قدرتهما على بلوغ حاجز الدورات الست.

وبالتالي خسرت سابالينكا نقاطها العشر في دورة دبي للألف نقطة عندما خرجت في الدور الثاني، في حين فقدت شفيونتيك 120 نقطة حصلت عليها في دورة ميامي للألف نقطة حيث خرجت من الدور ثمن النهائي.

وبات رصيد سابالينكا 9706 نقطة مقابل 9665 لشفيونتيك.

واللافت ان حسم النقاط للاعبتين لن يقف عند هذا الحد، فمع ختام دورة طوكيو الأسبوع المقبل، ستخسر شفيونتيك 130 نقطة (خروجها من الدور الثالث في بطولة أستراليا أو ويمبلدون) مقابل 65 لسابالينكا (الخسارة في الدور الثالث في ميامي) التي ستعزز صدارتها.

وفي اول تعليق لها بعد احتلالها صدارة التصنيف، قالت سابالينكا على مدونة "إكس" الاثنين "الرقم واحد...لنرى كم سيستغرق من الوقت".

وعادت الروسية داريا كاساتكينا الى نادي اللاعبات العشر الأوليات إثر تتويجها بدورة نينغبو الصينية (فئة 500) وذلك للمرة الأولى منذ تموز/يوليو عام 2023.

يذكر ان دورة "دبليو تي ايه" الختامية للموسم الحالي ستقام في الرياض بين 2 و9 تشرين الثاني/نوفمبر، وتجمع أفضل ثماني لاعبات على مستوى العالم وتحصل الفائزة بها على 1500 نقطة في التصنيف، علما ان شفيونتيك حصدتها العام الماضي مقابل 625 للبيلاروسية.

في المقابل، لم يطرأ أي تغيير على مراكز الصدارة في تصنيف الرجال بزعامة الإيطالي يانيك سينر الذي ضمن إنهاء العام الحالي في المركز الأول بفضل الفارق الشاسع عن أقرب مطارديه الإسباني كارلوس ألكاراس.

أما التعديل الوحيد الذي حدث في المراكز العشرة الأولى، فكان صعود البلغاري غريغور ديميتروف الذي بلغ نهائي ستوكهولم وخسره أمام الأميركي تومي بول، إلى المركز التاسع على حساب الأسترالي أليكس دي مينور الذي خرج في ربع نهائي دورة أنتويرب وتراجع بالتالي الى المركز العاشر.

تصنيف المحترفات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 9706 نقطة (+1)

2.إيغا شفيونتيك (بولندا) 9665 ( 1)

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 5973

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5785

5. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5471

6. جازمين باوليني (إيطاليا) 5323

7. جنغ تشينوين (الصين) 4480

8. إيما نافارو (الولايات المتحدة) 3698

9. داريا كاساتكينا (روسيا) 3500 (+2)

10. بياتريز حداد مايا (البرازيل) 3194

تصنيف المحترفين:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11920 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7120

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6795

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 6210

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 5530

6. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4380

7. أندري روبليف (روسيا) 4150

8. كاسبر رود (النروج) 3890

9. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3735 (+1)