Austin (الولايات المتحدة) : حقق شارل لوكلير من موناكو انتصاره الثالث للموسم ومنح مع زميله الإسباني كارلوس ساينس فريقهما فيراري الثنائية، فيما تفوق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وبقرار من المراقبين على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في صراعهما على الصدارة الأحد في جائزة الولايات المتحدة، الجولة الـ19 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

على حلبة أوستن حيث لم يفز فريق فيراري سوى مرة واحدة منذ 2006 وكانت عبر الفنلندي كيمي رايكونن في 2018، خرج لوكلير منتصرا للمرة الثالثة هذا الموسم والثامنة في مسيرته بعدما تقدم زميله ساينس، ليمنحا "سكوديريا" الثنائية الثانية للموسم، بعد أولى خلال الجولة الثالثة في أستراليا.

ورغم فشله في تحقيق الفوز لجولة تاسعة تواليا وتحديدا منذ سباق إسبانيا في 23 حزيران/يونيو حين حقق انتصاره السابع في الجولات العشر الأولى، لم يكن السباق الأميركي سيئا على فيرستابن، إذ فاز بسباق السرعة "سبرينت" السبت أمام ساينس ونوريس، ثم جاء أمام الأخير في سباق الأحد ليوسع الفارق الذي يفصلهما إلى 57 نقطة بعدما كان 52، وذلك قبل خمس جولات على نهاية الموسم.