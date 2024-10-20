ميونيخ (ألمانيا) : تعرض الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس مهاجم باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الالماني لكرة القدم، لحادث مروري نتج عنه اصابة طفيفة، وقام بنشر صور لسيارته المتضررة عبر حسابه على موقع إنستغرام الاحد.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن بونيفايس "يبلي بلاء حسنا بالنظر إلى الظروف ولا يعاني سوى من إصابة طفيفة"، نقلا عن مصدر مقرب من المهاجم.

واظهرت صور الفيديو المهاجم وهو ينظر إلى الكاميرا ثم يظهر ذراعه التي كانت تنزف، كما كان بالامكان مشاهدة سيارة رياضية سوداء بدا أنها دمرت في الحادث، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقا.

وكتب بونيفايس على منصة تويتر "الله هو الأعظم" وارفقها على إنستغرام بعبارة "يقول الله إن وقتي لم يحن بعد"، في حين لم يعلّق نادي ليفركوزن على الحادث.

انضم بونيفايس (23 عاما) إلى ليفركوزن في الموسم الماضي ولعب دورا رئيسا في فوزه بلقب الدوري للمرة الاولى في مسيرته واتبعه بالكأس المحلية من دون خسارة، وبلوغه نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث تعرض لخسارته الوحيدة في مختلف المسابقات أمام أتالانتا الإيطالي (0 3).

سجل المهاجم النيجيري الذي دافع عن منتخب بلاده في 9 مباريات دولية من دون ان يهز الشباك، 21 هدفا، منها 14 في الدوري، في مختلف المسابقات في 34 مباراة الموسم المنصرم.

وبلغ رصيد بونيفايس هذا الموسم سبعة أهداف في 10 مباريات في جميع المسابقات. ورغم أهداره ركلة جزاء، إلا انه قاد فريقه للفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2 1 بتسجيله الهدف الثاني السبت ضمن الجولة السابعة.