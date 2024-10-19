روما : جدد يوفنتوس عبر مديره الرياضي كريستيانو جونتولي السبت تأكيده على أنه لم يعد يعوّل على بول بوغبا، حتى لو قال لاعب الوسط الدولي الفرنسي إنه مستعد لخفض راتبه لمواصلة مسيرته مع النادي الأكثر تتويجا في كرة القدم الإيطالية، وذلك بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهرا.

وقال جونتولي عبر منصة دازون للبث التدفقي قبل مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في المرحلة الثامنة: "موقفنا من بول واضح جدا. بول كان لاعب كبيرا في كرة قدم، لكنه توقف عن اللعب لفترة طويلة".

وأضاف "لقد اضطررنا إلى الاستثمار في لاعبين آخرين خلال هذه السنوات (من الغياب) وفريقنا مكتمل في الوقت الحالي"، في إشارة إلى أن النادي كان على وشك إنهاء عقد لاعب خط وسطه الفرنسي.

ويرتبط بوغبا البالغ 31 عامًا، بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

ويضمن له عقده الموقّع في تموز/يوليو 2022 راتبًا سنويًا قدره ثمانية ملايين يورو، وتم تخفيضه إلى 2000 يورو شهريًا خلال الثمانية عشر شهرًا من إيقافه بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في آب/أغسطس 2023.

أوقف في البداية لمدة أربع سنوات، وتم تخفيض العقوبة في بداية الشهر الحالي إلى ثمانية عشر شهرًا من قبل محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وقال المتوج بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" هذا الأسبوع إنه "على استعداد للتخلي عن المال كي يتمكن من اللعب مرة أخرى مع اليوفي".

وأضاف "أنا لاعب في يوفنتوس، في رأيي، هذا كل ما هو موجود في الوقت الحالي".