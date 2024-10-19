لندن : انتعش مانشستر يونايتد بتحقيق فوزه الأول بعد خمس مباريات على حساب ضيفه برنتفورد 2 1 السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين يونايتد بفوزه إلى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (47) والدنماركي راسموس هويلوند (62) بعد تقدّم الضيوف عبر الجامايكي إيثان بينوك (45+5).

وقد يكون المدرب الهولندي إريك تن هاغ أكثر المرتاحين بهذا الفوز، بسبب التهديد بالإقالة الذي يعيش تحت وطأته، وهو الذي فشل بقيادة "الشياطين الحمر" إلى أي فوز في خمس مباريات متتالية خسر في واحدة منها.

وكان فوز يونايتد الأخير يعود إلى سباعيته في مرمى بارنسلي من الدرجات الدنيا في كأس الرابطة الإنكليزية في 17 أيلول/سبتمبر، وقبله ساوثمبتون بثلاثية نظيفة في الدوري.

ورفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتا قبل مواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة فنربهتشه التركي الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، تجمّد رصيد برنتفورد عند 10 نقاط أيضا إنما في المركز الثاني عشر مؤقتا.

أولى المحاولات الجدية جاءت من طرف مدافع يونايتد الأرجنتيني ليساندو مارتينيس الذي ارتقى برأسه إلى ركلة حرة نحو منتصف المرمى، لكن الحارس الهولندي مارك فليكن أبعدها (21).

وحاول مواطنه غارناتشو بتسديدة على الجهة اليسرى تحوّلت من الدفاع إلى ركنية (25).

وأنقذ الحارس الكاميروني أندري أونانا فريقه ببراعة بعد تصديه لتصويبة قوية من الدنماركي كريستيان نورغارد (31).

وجرّب الدنماركي الآخر في صفوف أصحاب الأرض هويلوند حظه بتسديدة من على مشارف المنطقة مرّت إلى يسار المرمى (39).

واقتنص المدافع بينوك هدف التقدّم برأسية إثر ركلة ركنية نفذها الدنماركي ميكيل دامسغارد (45+5).

أدرك غارناتشو التعادل بسرعة في الشوط الثاني بعدما تابع بتسديدة على الطاير عرضية أرسلها ماركوس راشفورد (47).

وأعطى هويلوند التقدم ليونايتد بتسديدة من فوق الحارس إلى يساره، مستثمرا تمريرة ذكية من البرتغالي برونو فرنانديش (62).

سون يكلل عودته بفوز كبير

متسلحا بعودة قائده الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، استعاد توتنهام نغمة الفوز واكتسح ضيفه وست هام 4 1.

ويدين توتنهام بفوزه الساحق الى كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (36) والمالي إيف بيسوما (53) ومدافع وست هام الفرنسي جان كلير توديبو خطأ في مرماه (55) وسون (60)، بعدما كان الغاني محمد قدوس منح وست هام التقدم (18) قبل أن يطرد في وقت متأخر من اللقاء (86).

ورفع توتنهام رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد وست هام الذي مُني بخسارته الرابعة من ثماني مباريات عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وشهدت تشكيلة مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوغلو عودة القائد سون بعد تعافيه من الاصابة في عضلة الفخذ الخلفية التي تعرّض لها في الدقيقة 71 خلال فوز النادي اللندني على قره باغ الأذربيجاني 3 0 في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل حوالى ثلاثة أسابيع.

غاب عن مباريات فريق شمال لندن الأخيرة ومنها خسارته أمام برايتون 2 3، إضافة الى عدم مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة.

وبعد ان استهل أصحاب الأرض اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، كانت لهم فرصة حقيقية عبر سون من تسديدة مقوّسة مرّت بجانب المرمى.

باغتهم قدوس بهدف السبق لمصلحة الضيوف في الدقيقة 18، اثر مجهود كبير من القائد جارود بوين الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى واستغل الرعونة الدفاعية لتوتنهام كي يمرّر للغاني الخالي من الرقابة فلم يتردد الأخير بالتسديد في المرمى المشرّع.

ونجح توتنهام في فرض التعادل قبل نهاية الشوط الاول بعد ان اخترق جيمس ماديسون من منتصف منطقة الجزاء ومرّر لكولوسيفيسكي الذي اودعها المرمى (36).

وكاد سبيرز يسجّل اجمل اهداف الموسم من خلال لعبة جماعية رائعة، لكنّ تسديدة الظهير الإسباني بيدرو بورو مرت على بعد سنتمترات من المرمى (42).

منح بيسوما التقدم لاول مرة لتوتنهام في المباراة بعد مجهود لأودوغي الذي راوغ مدافعيه داخل منطقة الجزاء قبل أن يهيئها لبيسوما القادم من الخلف فسددها قوية في الشباك (53).

وتحت ضغط توتنهام، سدّد سون كرة صعبة أبعدها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، لكنها ارتدت من قدم المدافع توديبو الى داخل المرمى (55).

ودكّ سون مرمى وست هام بهدف رابع من هجمة مرتدة حيث تقدم بالكرة من منتصف الملعب وراوغ مدافعه قبل أن يسدد ببراعة في مرمى أريولا (60).

واستعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عقب تغلبه على مضيفه المنقوص فولهام 3 1.

سجّل مورغان روجرز (9)، أولي واتكينز (59) والفرنسي إيسا ديوب (بالخطأ في مرمى فريقه 69)، فيما سجل المكسيكي راوول خيمينيس (5) لفولهام وأضاع البرازيلي أندرياس بيريرا ركلة جزاء (16)، بينما طرد زميله الدنماركي يواكيم أندرسن (64).

وطُرد المهاجم البديل لفيلا الشاب جايدن فيلوجين بعد نيله إنذارين في خمس دقائق (90+3).

وارتقى فيلا إلى المركز الرابع مؤقتا بـ17 نقطة بينما بقيَ فولهام في المركز التاسع مؤقتا بـ11 نقطة.

وحقق برايتون فوزه الثاني تواليا بفوزه على مضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله المتألق داني ويلبيك في الدقيقة 35.

وهذا الهدف الثالث في أربع مباريات لمهاجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات.

وفرّط ساوثمبتون بتقدمه بهدفين أمام ضيفه ليستر سيتي عبر كاميرون أرشر والنيجيري جو أريبو (8 و28)، واستقبل ثلاثة أهداف عبر الأرجنتيني فاكوندو بوانانوتي (65) وجيمي فاردي (74 من ركلة جزاء) والبديل الغاني جوردان أيو (90+8) بعد طرد لاعب وسط أصحاب الأرض الاسكتلندي راين فرايزر (73)