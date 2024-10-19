أوستن، تكساس : مع اقتراب موسم سباقات الفورمولا واحد من نهايته، لا تزال السيناريوهات مفتوحة في بطولة العالم، لكن فيراري "لا خيار لها سوى القيام بعمل رائع" لمحاولة اقتناص أول لقب للصانعين منذ 2008، بحسب ما يقول مدير عام الفريق فريدريك فاسور لوكالة فرانس برس عشية جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، تكساس.

أقر الفرنسي "لقد أهدرنا فرصا كثيرة، بسبب الأداء"، معترفا انه إذا أفلت اللقب من فريق الحصان الجامح "نعرف السبب وراء ذلك".

سؤال: تستهل الفورمولا نهاية هذا الأسبوع نهاية ماراثونها على مدة ثمانية أسابيع، كيف تقارب فيراري هذا الخط المستقيم الأخير؟

جواب: هذه السلسلة توتر السائقين، الميكانيكيين، تستهلك مخزون قطع الغيار... لكن هناك الكثير من النقاط المتاحة، والبطولة متقاربة. الجانب البشري سيلعب دوره، في ما يتعلق بالفرق لكن خصوصا السائقين.

س: تحتل سكوديريا المركز الثالث راهنا في ترتيب الصانعين، بفارق 34 نقطة فقد عن ريد بول و75 عن ماكلارين، هل لا يزال اللقب قابل للتنافس؟

ج: أهدرنا فرصا كثيرة بسبب الأداء، في كندا، إسبانيا وبريطانيا. خسرنا الكثير من النقاط (في 4 سباقات تواليا حيث لم تسجل فيراري سوى 50 نقطة بالمجمل). إذا لم نتوج فاننا نعرف السبب وراء ذلك. كما أهدرنا الكثير بسبب الحوادث، في أذربيجان وسنغافورة (أيلول/سبتمبر. طبعا لا نختلق الأعذار لكن كان بمقدورنا التواجد في الصدارة الآن. يجب أن نركز على أنفسنا. لا خيار أمامنا سوى القيام بعمل رائع. لكن بصراحة، لا أستطيع أن الوم الفريق هذا الموسم".

س: إذا تبحثون عن اللقب؟

ج: لم افكر به مطلع الموسم ولا حتى الآن. ما أريده الآن هو الفوز في أوستن".

س: كيف شعرت بعد الانتصار للمرة الأولى كمدير لفيراري في إيطاليا، مطلع أيلول/سبتمبر في مونتسا؟

ج: كانت نهاية أسبوع نحقق فيه الفوز رغم أننا لم نمتلك على الأرجح أفضل سيارة، هذا شيء استثنائي. هناك جانب المشجع أيضا. العام الماضي عندما انطلقنا في المركز الأول (مع كارلوس ساينس)، كان استثنائيا. لكن مع تحقيق الفوز، فاق الشعور التوقعات. مجرد انتظار الجماهير أن تتجاوز السيارة خط الوصول وفريق الميكانيكيين مساء لدى عودتهم إلى المصنع، شكل لنا مصدر تحفيز كبير".

س: أعلنت رينو في أيلول/سبتمبر وقف انتاج محركات الفورمولا واحد بدءا من 2026، بعد نحو 50 سنة في العمل ضمن الفئة الاولى. نعرف أنك مرتبط كثيرا بهذا الفريق، كيف كان رد فعلك على هذا الخبر؟

ج: كمدير لفيراري، لا تعليق لدي حول الأسباب، لكن ما هو مؤكد بالنسبة للجميع اليوم أن تصنيع محرك للفورمولا واحد هو بمثابة عبء مالي. على الصعيد الشخصي، بدأت حياتي المهنية عام 1991 في الفورمولا رينو وأول لقب لي في بطولة فرنسا كان على محرك رينو. كنت في بطولة جي بي 2 (الاسم السابق للفورمولا 2) بمحرك رينو وبدأت الفورمولا واحد بمحرك رينو... يؤلمني أن يتوقف هذا الأمر. أعتقد انه من بين 400 موظف في رينو، أعرف نحو 200 شخصيا. هم أشخاص أكفاء وشغوفون".

س: بينهم اسماء سينضمون إلى فيراري؟

ج: نحن في عملية توظيف دائمة. لكن لا نوظف لأن هناك أشخاصا في سوق العمل. لدينا خطة لكن علينا أيضا احترام +سقف النفقات+. لكن بالطبع تلقينا العديد من السير الذاتية من رينو أكثر مما حصلنا عليه في عشر سنوات".