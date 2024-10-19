تكساس : بعد غيابه أربعة أشهر عن الانتصارات، سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر ثلاث سنوات، من المركز الأول في سباق السبرينت السبت ضمن جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، فيما حل خصمه ومطارده البريطاني لاندو نوريس رابعا.

قال سائق فريق ريد بول "كانت السيارة جيدة طوال اليوم، أنا سعيد بالحلول في الصدارة، منذ مدة لم يحصل ذلك".

وبعد سباق السبرينت السبت، تقام التجارب الرسمية التي ستحدد هوية المنطلقين في سباق الأحد.

ولم ينطلق فيرستابن من المركز الأول أو يحقق الفوز في أي جائزة كبرى منذ حزيران/يونيو.

وتقدم فيرستابن على البريطاني جورج راسل (مرسيدس) بفارق 12 بالألف من الثانية فقط.

وحل ثالث الترتيب العام للسائقين وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث أمام وصيف الترتيب نوريس سائق ماكلارين.

قال نوريس "لم تكن الأمور جيدة. عانينا. كانت لفتي صادمة".

تابع "آمل أن أتحسن في السبرينت، أو على الأقل هذه الخطة، لكن بصراحة نستحق التواجد في هذا المركز بحسب السرعة التي كنا نمتلكها".

وفيرستابن الذي فاز في أول سباقي سبرينت هذا الموسم في الصين في نيسان/أبريل وميامي (أيار/مايو)، يتقدم راهنا في صدارة ترتيب السائقين بفارق 52 نقطة عن نوريس رغم ابتعاده عن الانتصارات في السباقات الأخيرة.

وجائزة الولايات المتحدة الكبرى هي الثالثة هذا الموسم تشهد سباق سبرينت وبالتالي تعديلا في برنامج نهاية الاسبوع.

لا يخوض السائقون سوى حصة تجارب حرة واحدة الجمعة قبل تصفيات سباق السرعة (سبرينت) في اليوم التالي. والفائز في سباق السبرينت يحصل على ثماني نقاط وصولا إلى نقطة لصاحب المركز الثامن.

ووصلت بطولة العالم إلى نهاية ماراثونها، مع إقامة ستة سباقات في ثمانية اسابيع.

ووصلت معظم الفرق إلى أوستن، تكساس بعد إجراء تحسينات على سياراتها، على غرار ريد بول الباحثة عن تقليص الفارق مع ماكلارين التي تصدرت ترتيب الصانعين في أيلول/سبتمبر.

ويجد الفريق النمسوي نفسه في دائرة الضوء مجددا، بعد اقراره الخميس بوجود آلية تحكم في ارتفاع سياراته.

وتخشى باقي الفرق من إمكانية استخدام النظام المثير للجدل لتعديل إعدادات السيارات في "الحظيرة المغلقة" حيث لا يسمح للفرق بلمس سياراتها بين التصفيات والسباقات، ما لم تحصل على تصريح.

قال مدير ماكلارين زاك براون الجمعة "القدرة على خفض السيارة هي ميزة تنافسية، وغالبا ما تجعل السيارة أسرع".

وأكد ريد بول الجمعة انه لم يلجأ إلى هذا التعديل في الحظيرة المغلقة، لكن بالنسبة لماكلارين مجرد القيام بذلك "يثير تساؤلات".