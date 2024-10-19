لندن : متسلحا بعودة قائده الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، استعاد توتنهام نغمة الفوز واكتسح ضيفه وست هام 4 1 في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت.

ويدين توتنهام بفوزه الساحق الى كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (36) والمالي إيف بيسوما (53) ومدافع وست هام الفرنسي جان كلير توديبو خطأ في مرماه (55) وسون (60)، بعدما كان الغاني محمد قدوس منح وست هام التقدم (18) قبل أن يطرد في وقت متأخر من اللقاء (86).

ورفع توتنهام رصيده الى 13 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمّد رصيد وست هام الذي مُني بخسارته الرابعة من ثماني مباريات عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وشهدت تشكيلة مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوغلو عودة القائد سون بعد تعافيه من الاصابة في عضلة الفخذ الخلفية التي تعرّض لها في الدقيقة 71 خلال فوز النادي اللندني على قره باغ الأذربيجاني 3 0 في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل حوالى ثلاثة أسابيع.

غاب عن مباريات فريق شمال لندن الأخيرة ومنها خسارته أمام برايتون 2 3، إضافة الى عدم مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة.

وبعد ان استهل أصحاب الأرض اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، كانت لهم فرصة حقيقية عبر سون من تسديدة مقوّسة مرّت بجانب المرمى.

باغتهم قدوس بهدف السبق لمصلحة الضيوف في الدقيقة 18، اثر مجهود كبير من القائد جارود بوين الذي توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى واستغل الرعونة الدفاعية لتوتنهام كي يمرّر للغاني الخالي من الرقابة فلم يتردد الأخير بالتسديد في المرمى المشرّع.

وعاود توتنهام الضغط على مرمى وست هام ساعيا لإدراك التعادل وكادت رأسية الويلزي برينان جونسون ان تحقق مبتغاه من تمريرة عرضية للإيطالي ديستيني أودوغي لكنها مرّت بجانب المرمى (28).

ونجح توتنهام في فرض التعادل قبل نهاية الشوط الاول بعد ان اخترق جيمس ماديسون من منتصف منطقة الجزاء ومرّر لكولوسيفيسكي الذي اودعها المرمى (36).

وكاد سبيرز يسجّل اجمل اهداف الموسم من خلال لعبة جماعية رائعة، لكنّ تسديدة الظهير الإسباني بيدرو بورو مرت على بعد سنتمترات من المرمى (42).

وبعد نهاية الشوط الأول 1 1، ضرب النادي اللندني بقوة هائلة خلال الشوط الثاني ونجح في غضون سبع دقائق من حسم اللقاء بثلاثة اهداف.

منحه بيسوما التقدم لاول مرة في المباراة بعد مجهود لأودوغي الذي راوغ مدافعيه داخل منطقة الجزاء قبل أن يهيئها لبيسوما القادم من الخلف فسددها قوية في الشباك (53).

وتحت ضغط توتنهام، سدّد سون كرة صعبة أبعدها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، لكنها ارتدت من قدم المدافع توديبو الى داخل المرمى (55).