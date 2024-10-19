برلين : أعاد المهاجم الدولي الإنكليزي فريقه بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات ووجّه إنذارا شديد اللهجة إلى برشلونة الإسباني عندما سجل هاتريك وقاده إلى الفوز على ضيفه شتوتغارت 4 0 السبت في ميونيخ في قمة المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاين الثلاثية في الدقائق 57 و60 و80 رافعا رصيده الى ثمانية أهداف منفردا بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

وهو الهاتريك السادس لكاين بألوان النادي البارفاري رافعا رصيده الى 57 هدفا معه في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه الموسم الماضي قادما من توتنهام.

وختم البديل الدولي الفرنسي كينغسلي كومان المهرجان بهدف رابع (89).

وهو الفوز الاول لبايرن ميونيخ في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وجاء في توقيت مناسب وتحديدا قبل أربعة أيام من قمة ساخنة أخرى أمام مضيفه برشلونة في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

وبعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية، سقط العملاق البافاري في فخ التعادل في مباراتيه الاخيرتين في الدوري أمام ضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب (1 1) ومضيفه أينتراخت فرانكفورت (3 3) ما سمح للايبزيغ باللحاق به الى الصدارة، علما أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة في الدوري.

وغابت الانتصارات عن فريق المدرب البلجيكي فانسان كومباني في مبارياته الثلاث الاخيرة حيث مُني بالخسارة الاولى في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه أستون فيلا الانكليزي (0 1) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الخامس للعملاق البافاري في الدوري فرفع رصيده الى 17 نقطة واستعاد الصدارة التي انتزعها منه لايبزيغ قبل ثلاث ساعات بفوزه على مضيفه ماينتس 2 0.

في المقابل، مني شتوتغارت الذي تنتظره بدوره رحلة صعبة الى تورينو لمواجهة يوفنتوس في المسابقة القارية العريقة، بخسارته الثانية في الدوري وفشل للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين مع أفضلية للنادي البافاري الذي غاب عن صفوفه صانع ألعابه جمال موسيالا بسبب الاصابة.

وانتظر بايرن الشوط الثاني لترجمة أفضليته إلى أهداف، فافتتح كاين التسجيل بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من مسافة بعيدة أسكنها في شباك حارس المرمى السابق للنادي البافاري الدولي ألكسندر نوبل (57).

وأهدر كاين فرصة التعزيز اثر تلقيه كرة من سيرج غنابري داخل المنطقة فسددها لكن الحارس نوبل، لكنه عاد بعد ثوان وهز الشباك مستغلا كرة بالكعب من توماس مولر أمام المرمى سددها في الوهلة الاولى فارتدت من المدافع الفرنسي أنتوني روو وتهيأت أمامه مجددا فتلاعب بمدافعين وسددها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس نوبل (60).

وسنحت فرصتان أمام قائد منتخب الأسود الثلاثة دون أن ينجح في ترجمتهما (67 و77)، قبل أن يحقق الهاتريك عندما استغل مرتدة من المدافع جيف شابوت اثر تسديدة للبرتغالي جواو بالينيا فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (80).

وختم كومان، بديل غنابري، المهرجان بهدف رابع بتسديدة من مسافة قريبة (89).

لايبزيغ يتشبث بالمطاردة

واصل لايبزيغ انطلاقته الجيدة هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه ماينتس 2 0.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر لاعب وسطه الدولي الهولندي تشافي سيمونز (20) والمدافع الدولي المجري ويلي أوربان (37).

واستعد لايبزيغ على أكمل وجه لاستضافة ليفربول الإنكليزي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثالث تواليا للايبزيغ والخامس في سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة حتى الآن في البوندسليغا فرفع رصيده الى 17 نقطة متشيثا بشراكة الصدارة مع بايرن ميونيخ.

وارتقى فرايبورغ الى المركز الثالث بفوزه على ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف للإيطالي فينتشنزو غريفو (34) والنمسوي فيليب لينهارت (37) وكريستيان غونتر (45+1) مقابل هدف لفيليب تييرتس (65).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن حامل اللقب الذي انتزع المركز الرابع من أينتراخت فرانكفروت بعدما قلب عليه الطاولة وتغلب عليه 2 1.

وحصل باير ليفركوزن على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما احتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة اثر عرقلة المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي داخل المنطقة من لاعب الوسط الفرنسي جونيور دينا إيبيمبي لكن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس أهدرها.

بدوره، حصل أينتراخت فرانكفورت على ركلة جزاء اقتنصها الدولي المصري عمر مرموش بعد عرقلته من لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش فانبرى لها بنفسه بنجاح (16) رافعا رصيده الى تسعة أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وعوَّض أندريش خطأه بإدراكه التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من المهاجم الفرنسي مارتان تيرييه، وحرمه القائم الايسر من التعزيز مطلع الشوط الثاني بإبعاده تسديدته من حافة المنطقة (63).

وحذا بونيفايس حذو أندريش وعوَّض إهداره لركلة الجزاء المبكرة بمنحه التقدم لفريقه عندما استغل تمريرة عرضية من البديل فلوريان فيرتس أبعدها كيفن تراب برعونة بقدمه فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (72).

وهو الهدف الخامس لبونيفايس هذا الموسم.

وارتكب حارس مرمى ليفركوزن خطأ فادحا كاد يكلف فريقه هدف التعادل عندما خرج من عرينه لإبعاد كرة لكنه سدده في قطب دفاعه الدولي جوناثان تاه وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي والمرمى مشرع أمامه فحاول متابعتها برأسه لكنه لعبها ضعيفة فتدخل تاه في توقيت مناسب وأبعدها قبل أن يشتتها المدافع البوركينابي إدمون تابسوبا (90+1).

وأنقذ تراب مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة زاحفة لفريتس من داخل المنطقة الى ركنية (90+4).

ورفع باير ليفركوزن الذي سيحل ضيفا على بريست الفرنسي الاربعاء في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة، رصيده الى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أينتراخت فرانكفورت الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وتغلب هوفنهايم على ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف للدولي الكرواتي أندري كراماريتش (11) وماريوش بوتلر (65) والبوسني هاريس تاباكوفيتش (90+3) مقابل هدف للكوستاريكي كريستيان غامبوا (76).

وأهدر لوكاس داشنر ركلة جزاء لأوغسبورغ في الدقيقة 88.

كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هايدنهايم بثلاثة أهداف للياباني كو إيتاكورا (22) وتيم كلينديينست (62 و75 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للبرازيلي ليو سيينزا (12) ومارفين بيايرينغر (80 من ركلة جزاء).