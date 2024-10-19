روما : استعاد ميلان المنقوص توازنه عقب خسارته أمام فيورنتينا وذلك عندما حقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه أودينيزي 1 0 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستهل ميلان المباراة بأفضل طريقة ممكنة وافتتح التسجيل مبكرا عبر مهاجمه الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك أسكنها على يمين مواطنه الحارس المرمى مادوكا أوكوي (13).

لكن الفريق اللومباردي تلقى ضربة موجعة إثر طرد لاعب وسطه الدولي الهولندي تيجاني رايندرس لإعاقته لاعب الوسط الدولي السلوفيني ساندي لوفريتش عندما كان في طريقه الى الانفراد بحارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان (29) وذلك بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وكان الطرد نقطة التحول في المباراة لأن أودينيزي فرض سيطرة مطلقة بحثا عن التعادل وسنحت له العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل بل أن هز الشباك مرتين عبر الهولندي كينغسلي إيهيزيبوي (45+1) والبلجيكي كريستيان كاباسيلي (90+5) لكنهما ألغيا بداعي التسلل.

وأهدر المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام بعد دقيقتين من دخوله مكان الدولي الاسباني ألفارو موراتا، فرصة تأمين فوز ميلان عندما تهيأت أمامه كرة على بعد مترين والمرمى مشرع أمامه فحاول متابعتها برأسه فكنه فقد توازنه وأصيب في كتفه حيث اضطر الى ترك مكانه لمواطنه روبن لوفتوس تشيك (78).

وخاض ميلان المباراة في غياب مدافعه الدولي الفرنسي تيو هرنانديز بسبب الايقاف لمباراتين عقب طرد امام فيورنتينا في المرحلة الماضية حين مني بخسارته الثانية هذا الموسم (1 2)، كما جلس جناحه الدولي البرتغالي رافايل لياو على دكة البدلاء ترقبا لمباراة الفريق أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى الى فوزه الاول بعد خسارتين امام ليفربول الانكليزي وباير ليفركوزن الالماني.

وهو الفوز الرابع لميلان في الدوري هذا الموسم فرفع رصيده الى 14 نقطة وارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر وبفارق الاهداف امام جاره إنتر ميلان حامل اللقب، وبفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي يستضيف لاتسيو لاحقا.

ويحل نابولي ضيفا على إمبولي، وإنتر على روما الأحد.

وفي مباراة ثانية، واصل بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه جنوى 2 2.

وكان بولونيا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدفين لمهاجميه ريكاردو أورسوليني (37) والدنماركي ينز أودغارد (56)، لكن جنوى انتفض في الدقائق العشرين الأخيرة وسجل ثنائية عبر أندريا بينامونتي في الدقيقتين 73 و85 مدركا التعادل.

وهو التعادل الثالث تواليا لبولونيا والسادس في الدوري هذا الموسم مقابل فوز واحد وخسارة واحدة، وهو الذي أبلى البلاء الحسن الموسم الماضي بإنهائه في المركز الخامس بقيادة مدربه تياغو موتا المنتقل هذا الصيف إلى الإدارة الفنية ليوفنتوس، وضمن عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 60 عاما.

وجاء التعثر الجديد لبولونيا قبل رحلته إلى انكلترا لمواجهة أستون فيلا الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المسابقة القارية العريقة.

ورفع بولونيا رصيده الى تسع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا مقابل ست نقاط لجنوى السابع عشر مؤقتا.

وتعادل كومو مع بارما بهدف للأرجنتيني نيكو باس (45) مقابل هدف للفرنسي أنج يوان بوني (20)، فرفع الأول رصيده الى تسع نقاط بالمركز الرابع عشر، والثاني إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.