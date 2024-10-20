فورت لودردايل،فلوريدا : سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية "هاتريك" للمرة الثانية هذا الأسبوع وقاد فريقه إنتر ميامي لانهاء الموسم العادي من الدوري الاميركي لكرة القدم في الصدارة برقم قياسي بفوزه على ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشون 6 2 في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة السبت.

وكان ميسي قاد الأرجنتين المتوجة بمونديال قطر 2022 إلى فوز ساحق على بوليفيا بسداسية نظيفة الثلاثاء، سجل منها ثلاثة أهداف، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ورفع إنتر ميامي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة قياسية في 34 مباراة، بفارق نقطة عن الرقم السابق لفريق نيو إنغلاند بالذات الذي حققه عام 2021.

وكان رجال الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي ضمنوا احتلال المركز الاول واحراز لقب "درع المشجعين" قبل مرحلتين من النهاية.

ودخل ميسي (37 عاما) إلى أرض ملعب "تشايس ستاديوم" في فورت لودردايل، فلوريدا في الدقيقة 57 وسجل ثلاثيته في غضون 12 دقيقة، استهلها بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78)، وثم بكرة إلى جانب الحارس (81)، قبل أن يختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الاولى داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس زميله السابق في برشلونة الإسباني (89).

وهي المرة السادسة التي يحقق فيها ميسي الهاتريك مرتين تواليا في مسيرته، والأولى منذ عام 2014. كما بات أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي مع 33 هدفا متجاوزا زميله الإكوادوري ليوناردو كومبانا (32)، بعدما سبق "للبرغوث" الصغير أن حقق هذا الانجاز مع برشلونة (672) والأرجنتين (112).

ورفع ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، رصيده إلى 20 هدفا في 19 مباراة في الدوري المنتظم هذا الموسم، علما أنه غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في فوز "ألبيسيليتسي" بلقب مسابقة كوبا أميركا أمام كولومبيا (1 0 بعد التمديد).

وتحدث المدرب مارتينو عن مواطنه، قائلا "بعد إصابته الكبيرة، كان علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن تعافيه وإعادة اندماجه في الفريق، وكذلك المنتخب الوطني".

تقدم نيو إنغلاند ريفولوشون بهدفي الأرجنتيني لوكا لانغوني (2) والكولومبي ديلان بوريرو (34)، وعادل إنتر بفضل سواريس (40 و43) الذي رفع رصيده إلى 20 هدفا في 27 مباراة.

ومنح بنجامان كريماشي التقدم لاصحاب الأرض في الشوط الثاني (58)، قبل أن يبدأ ميسي استعراضه ويحسم اللقاء لصالح فريقه.

ويواجه ميامي في الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف الفائز من ملحق المنطقة الشرقية بين سي أف مونتريال وأتالانتا يونايتد.

في المقابل، يلعب كولومبوس كرو الثاني وحامل اللقب، مع نيويورك في الدور الاول.

وفي المنطقة الغربية، احتل لوس أنجليس أف سي بقيادة الفرنسيين الحارس هوغو لوريس والمهاجم أوليفييه جيرو المركز الأول بفوزه على سان خوسيه 3 1، بالتزامن مع خسارة لوس أنجليس غالاكسي أمام مضيفه هيوستن دينامو 1 2.