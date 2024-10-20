إيلاف من أبوظبي: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب أبوظبي بداية من الأحد (اليوم) حتى الجمعة لمتابعة مباريات بطولة السوبر المصري لكرة القدم والتي يتنافس من خلالها 4 أندية على البطولة، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيرازميدز وسيراميكا.

البطولة تحظى باهتمام لم يسبق له مثيل جماهيرياً وإعلامياً، حيث يسعى الأهلي للانتقام من الزمالك الذي هزمه في بطولة السوبر الأفريقي مؤخراً، كما يحلم بيزاميدز (وهو فريق مصري مملوك لمستثمر إماراتي) للثأر من الأهلي الذي انتزع منه لقب الدوري المصري، بعد أن كان بيراميدز الأقرب له، وباختصار سوف تكون البطولة قمة في الإثارة، فهي بطولة الثأر الكروي المصري على الأراضي الإماراتية، ويظل الأهلي نظرياً وعلى الورق هو الأقوى كروياً وجماهيرياً وإعلامياً.

نادي الزمالك يسعى إلى استغلال نشوة الفوز بلقب السوبر الإفريقي مؤخراً من أجل حصد لقب آخر، حين يواجه نظيره بيراميدز، الأحد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الدور قبل النهائي ببطولة السوبر المصري للأبطال.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتسبب الفوز باللقب القاري في حالة من النشوة والسعادة، والتي يسعى الزمالك إلى استغلالها لاستمرار البطولات والانتصارات، كما نجح مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب في فرض الاستقرار بإزالة الأزمات ودعم الصفوف بعدد من الصفقات التي أضافت القوة لصفوف الفريق.

ويبحث الزمالك عن مواجهة محتملة جديدة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال في حال نجاحه في عبور عقبة بيراميدز، وتمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا، في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي.

ويسعي الزمالك لإضافة لقب خامس ببطولة السوبر المصري حيث توج بها أربع مرات سابقة 2002 و2003 و2017 و2019 .

ويشارك الزمالك في تلك البطولة من خلال دعوة "الكارت الذهبي" اللجنة المنظمة فيما يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري بينما فاز بيراميدز ببطولة كأس مصر فيما حصد سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويعول الزمالك على الصفقات الجديدة علي رأسها المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي القادم من إنبي والبولندي كونراد ميشالاك القادم من أُحُد السعودي والفلسطيني عمر فرج بخلاف خبرات محمود شيكابالا قائد الفريق ومعه عبدالله السعيد وعمر جابر.

على الجانب الأخر، سيكون بيراميدز في تحد جديد لتفادي سيناريو النسخة الماضية حين خسر من مودرن سبورت في قبل النهائي، وسيسعى لإضافة ثاني ألقابه منذ تأسيسه.

ويعول بيراميدز على نجومه رمضان صبحي وإبراهيم عادل، الذي تألق مؤخرا مع المنتخب المصري، ومروان حمدي والمغربي محمد الشيبي والوافد الجديد صديق إيغولا.

وفي مباراة ثانية تقام اليوم (الأحد) أيضاً سوف يواجه الأهلي فريق سيراميكا والفائز منهما سوف يلتقي مع الفائز من الزمالك وبيراميدز على لقب السوبر المصري في المباراة الختامية الخميس 24 من الشهر الجاري.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2024

ومن المقرر إقامة مباريات كأس السوبر المصري 2024 في دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز الأحد، الموافق 20 تشرين الأول (أكتوبر) ، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة مساءً و5 دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب "آل نهيان"، مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

بينما تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأحد، 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

على أن تُقام مباراة النهائي 24 من الشهر ذاته، وبالتحديد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب محمد بن زايد.

فيما تقام مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في الرابعة مساءً و5 دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب آل نهيان.