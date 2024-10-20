لندن : سجل المدافع جون ستونز هدفا في الرمق الأخير ليمنح فريقه فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون 2 1 الاحد ضمن المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

افتتح النروجي يورغن ستراند لارسن التسجيل لولفرهامبتون (7)، ورد سيتي عبر الكرواتي يوشكو غفارديول (33) وستونز (90+5).

وتصدر سيتي الترتيب موقتا برصيد 20 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يستضيف تشلسي لاحقا ويستطيع استعادة الصدارة في حال فوزه.

وارتأى مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا اشراك الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو على حساب الانكليزيين فيل فودن وجاك غريليش (شارك كلاهما في الشوط الثاني).

كانت المواجهة بين فريق لم يخسر حتى الان هذا الموسم، وآخر لم يحقق اي فوز ويقبع في المركز قبل الاخير.

واستغل ولفرهامبتون هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة على الجهة اليمنى للظهير الأيمن البرتغالي نلسون سيميدو، فمررها عند القائم البعيد امام لارسن المتربص امام المرمى ليتابعها داخل الشباك (7).

وكاد ولفرهامبتون يعزز تقدمه عندما انفرد سيميدو بالحارس البرازيلي ايدرسون الذي تصدى لمحاولته ببراعة (18).

ودانت السيطرة لسيتي لكن مهاجمه النروجي العملاق إرلينغ هالاند كان معزولا بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه، علما أنه سجل 8 اهداف في 4 مواجهات سابقة ضد ولفرهامبتون.

وتمكن غفارديول من ادراك التعادل عندما استلم الكرة على مشارف المنطقة واطلقها لولبية في الزاوية العليا (33).

والهدف هو السابع لسيتي هذا الموسم من خارج المنطقة في الدوري المحلي، مقابل 6 فقط طوال الموسم الماضي.

وسنحت فرصتان جيدتان لسيتي خلال الشوط الاول، لكن حارس مرمى اصحاب الارض البرتغالي جوزيه سا نجح في التصدي لمحاولتي مواطنه برناردو سيلفا والجناح البرازيلي سافينيو.

وعلى الرغم من سيطرة سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني فإنه لم يجد اي ثغرة في دفاع ولفرهامبتون المنظم حتى الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى ستونز لكرة من ركلة ركنية وتابعها رأسية داخل الشباك (90+5).