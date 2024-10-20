مدريد : استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوز شاق على ضيفه ليغانيس 3 1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية النروجي ألكسندر سورلوث.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء مع ضيفه الجريح باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، حيث تعادل في الدوري مع جاره ريال مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بنتيجة واحدة 1 1 ومني بهزيمة مذلة أمام بنفيكا البرتغالي 0 4 في دوري أبطال أوروبا.

لكن البداية لم تكن كما أراد فريق سيميوني الذي أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف سجله الكاميروني إيفان نيّوو في الدقيقة 34 بعد تمريرة من داني رابا.

عاد أصحاب الأرض إلى اللقاء في الشوط الثاني حين أدرك التعادل بواسطة سورلوث بعد تمريرة من البلجيكي أكسل فيتسل (69)، قبل أن يمنحهم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم في الدقيقة 81 بتمريرة عرضية من جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو.

واعتقد أتلتيكو أنه خسر جهود غريزمان في الثواني الأخيرة بعد تلقيه بطاقة حمراء إثر خطأ على نيّوو، لكن الحكم ألغاها واكتفى بالانذار بعد الاحتكام إلى "في أيه آر".

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أضاف سورلوث هدفه الشخصي الثاني وهدف أتلتيكو الثالث بتمريرة من البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس (9+90)، ليسجل بذلك هدفه الثالث في الدوري بقميص الفريق الذي انضم إليه هذا الموسم من فياريال.

وبانتصاره الخامس للموسم، تحضر أتلتيكو بشكل جيد لاستضافته ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن كل من برشلونة المتصدر الذي يلعب لاحقا مع إشبيلية، وجاره ريال مدريد حامل اللقب الفائز السبت على سلتا فيغو 2 1.

في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وواصل ريال مايوركا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، نتائجه الجيدة بتحقيقه فوزه الخامس وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو 1 0.

ويدين مايوركا بانتصاره إلى الكوسوفي وداد موريكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.

وبذلك، رفع مايوركا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس موقتا بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو، الفائز السبت على إسبانيول 4 1، وأمام فياريال الذي يلعب لاحقا مع ضيفه خيتافي.

وفي المقابل، تجمد رصيد فايكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة الثالثة للموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.