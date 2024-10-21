واشنطن : يبحث بوسطن سلتيكس حامل اللقب عن تعزيز رقمه القياسي، فيما سيلعب "الملك" ليبرون جيمس إلى جانب نجله بروني في الموسم الـ 79 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) الذي ينطلق الثلاثاء.

سيرفع سلتيكس لافتة التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 18 القياسية عندما يستضيف نيويورك نيكس، بينما سيستهل ليكرز حقبة "الأب والابن" بمواجهة مينيسوتا تمبروولفز.

لم يسبق لبوسطن أن أحرز لقب الدوري مرتين تواليا منذ عامي 1968 و1969، تلك الفترة التي شهدت نهاية حقبة بيل راسل، لكن بعد ان نجح أخيرا في إنهاء انتظار دام 16 عاما لمعانقة اللقب، يتطلع نجمه جايسون تايتوم الى إنجاز مماثل لما حققه راسل.

وقال تايتوم "لم يكن الأمر يتعلق فقط بمحاولة الفوز بلقب واحد، الآن أصبح بإمكانك أن تكون في الغرفة ذاتها مع لاعبي سلتيكس الآخرين، والفرق الرائعة، واللاعبين الرائعين الآخرين".

وتابع "الآن أصبح الأمر بمثابة نقاش حول مدى العظمة التي تبحث عنها، والمستوى الذي تحاول أن يتم تذكرك فيه عندما تنتهي مسيرتك؟".

وأردف تايتوم الفائز أيضا خلال الصيف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس أنّ شعورا مختلفا بات لدى سلتيكس بعد أن أصبح بطلا.

وأوضح "يبدو الأمر مختلفا هنا كبطل مع معرفة ما يحتاجه الأمر، والرغبة ببلوغ القمة أكبر عدد من المرات".

يقود تايتوم وجايلن براون تشكيلة مدججة بالنجوم المخضرمين في سلتيكس، إلى جانب جرو هوليداي ولاعب الإرتكاز اللاتفي المصاب كريستابس بورزينغيس.

وقال جو مازولا مدرب بوسطن سلتيكس "نريد الفوز بالبطولة كل عام، هذا هو الهدف، وهذا هو المعيار، وهذا هو التوقع. مجرد نجاح شيء ما في السابق لا يعني أنه سينجح مرة أخرى. هذا هو التحدي".

من ناحية أخرى، خاض ليبرون جيمس الذي يبلغ عامه الـ 40 في كانون الأول/ديسمبر، في فترة سابقة مباراته الأولى الى جانب نجله الأكبر بروني خلال لقاء أمام فينيكس صنز في الفترة التحضيرية للموسم، وهي سابقة تاريخية في الدوري.

وقال ليبرون "خرجنا من الوقت المستقطع ووقفنا جنبا إلى جنب. نظرتُ إليه. كان الأمر أشبه بفيلم "مايتركس" أو شيء من هذا القبيل. لم أشعر بأن الأمر حقيقي. لكن كان من الرائع أن أحظى بهذه اللحظات".

وكان ليبرون أفضل لاعب في الدوري أربع مرات ولاعب الارتكاز أنتوني ديفيس قادا ليكرز الى نهائي المنطقة الغربية في 2023، لكنه ودّع من الدور الأول للبلاي أوف الموسم الماضي.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية صفقة ضخمة بانتقال الدومينيكاني كارل انتوني تاونز إلى نيويورك نيكس، فيما انضم جوليوس راندل ودونتي ديفينتشينتسو إلى مينيسوتا.

كما أضاف نيويورك مايكل بريدجز وعاد المخضرم جايلن برونسون إلى صفوف الفريق، كل ذلك يشير بوضوح الى رغبة نيكس بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ العام 1973 والثالثة في تاريخه.

وقال تاونز "لا يمكننا أن نقلق بشأن فريق واحد فقط. بل يتعين علينا أن نقلق بشأن المنطقة الشرقية بأكملها".

وتابع "لكي نحقق ما نريد أن نفعله، وما تتوق إليه المدينة منا، يتعين علينا أن نكون فريقا لا يكتفي بالفوز على بوسطن، بل يتعين علينا أن نجد طريقة للتغلب على كل فريق في الشرق".

انتقل أيضا كلاي تومسون بصفقة تبادل من غولدن ستايت ووريرز إلى دالاس مافريكس، حيث سيلعب بطل الدوري أربع مرات الى جانب السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ ليصبح وصيف بطل الدوري يملك قوة هجومية ثلاثية.

إدارة وقت إمبيد

بعد تألقه الكبير مع لوس انجليس كليبرز الموسم الماضي، لم يتم تجديد عقد بول جورج مع الفريق لينتقل بصفقة حرة الى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، حيث سيلعب الى جانب نجم الإرتكاز جويل إمبيد وتايريز ماكسي.

سيشارك إمبيد بصورة أقل خلال المباريات التي تقام على مدار يومين متتاليين لمنحه الراحة الكافية قبل الادوار النهائية.

وقال مدير كرة السلة في سيكسرز داريل موري "نحن مركزون جدا على نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو".

وأردف "لا يعني ذلك انّ مباريات هذه الفترة ليست مهمة جدا ايضا، لكننا سنكون أذكياء جدا حيال كيفية إدارته خلال الموسم".

وسيبقى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد الركيزتين الأساسيتين في ميلووكي باكس، في حين يملك كليفلاند كافالييرز كل المقومات لمقارعة الفرق البارزة.

من جهته، ضمّ اتلانتا هوكس صاحب المركز الأول في "الدرافت" زاكاري ريزاشيه، وهو ثاني فرنسي تواليا يحتل صدارة الدرافت بعد نجم سان أنتونيو سبيرز فيكتور ويمبانياما الذي اختير افضل لاعب مبتدئ الموسم الماضي.

وأحرز "ويمبي" معدلات لافتة مع 21.4 نقطة و10.6 متابعات و3.9 تمريرات حاسمة و3.6 حائط صد "بلوك شوت" في المباراة الواحدة خلال موسمه الاول.