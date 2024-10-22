روما : يدرس ناديا ميلان وإنتر إمكانية بناء ملعب جديد بالقرب من ملعب سان سيرو التاريخي الذي يتشاركانه ولا يرغبان في تجديده، وفقا لما أعلنته بلدية ميلانو الثلاثاء.

واستقبل وزير الثقافة أليساندرو جولي ووزير الرياضة أندريا أبودي مسؤولين عن الناديين في روما.

وعقب هذا الاجتماع الذي حضره أيضا عمدة ميلان جوزيبي سالا، ذكرت العاصمة لومبارديا في بيان أن "سيناريو بناء ملعب جديد في حي سان سيرو قد قُدّم للوزيرين".

ويتضمن المشروع "تطوير المناطق المحيطة، بالإضافة إلى الخطوط التوجيهية لإعادة تأهيل ملعب جوزيبي مياتسا"، وفقاً لما أوضحته بلدية ميلان.

وأشار البيان إلى أن "جميع الأطراف المعنية أعربت عن رضاها. في القريب العاجل، سيقوم الناديان بتقديم +إعلان عن الاهتمام الرسمي+، وهي الخطوة الأولى نحو تقديم طلب للحصول على تصريح بناء".

وكان الناديان أعلنا سابقا رغبتهما في مغادرة سان سيرو المعروف باسمه الحقيقي جوزيبي مياتسا، وهي كاتدرائية خرسانية تضم 80 ألف مقعد تم بناؤه في عام 1926 ولكنه لم يعد يلبي احتياجات الناديين على الرغم من تحديثه لمونديال 1990.

ورفض الناديان الشهر الماضي مشروع تجديد سان سيرو الذي قدمته مجموعة البناء "وي بيلد" بناء على طلب بلدية ميلان، واعتبراه مكلفا للغاية.

وكان ميلان اتخذ خطوة بشراء أرض لبناء ملعب جديد في بلدية سان دوناتو ميلانيزي جنوب شرقي المدينة، تبعد 15 كلم عن سان سيرو، في حين كان من المقرر أن يبني إنتر ملعبه في جنوب المدينة.