العين : بعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، عاد النجم البرازيلي نيمار أخيرا إلى الملاعب بمشاركته في الشوط الثاني من مباراة فريقه الهلال السعودي مع مضيفه العين الإماراتي الإثنين في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ودخل نيمار أرضية الملعب في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة لصالح الضيف السعودي 5 3 بفضل ثلاثية سالم الدوسري.

وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في آب/أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 تشرين الاول/أكتوبر من العام ذاته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ولم يخض البرازيلي الذي لم يقيده الهلال في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في آب/أغسطس الماضي، سوى خمس مباريات مع ناديه الجديد.

وفي مقطع نشره السبت مهاجم برشلونة الإسباني السابق بدا فيه وهو يذرف الدموع، قال ابن الـ32 عاما "أعاني كل يوم أبتعد فيه، هذا أكثر ما يؤلمني".

وحذّر قائلا "لقد عدت في كل مرة تعرضت فيها للإصابة، ولا أعود متخاذلا". وانهى الفيديو بصور المسابقات التي وضعها ضمن أهدافه، حتى كأس العالم 2026.

وعشية لقاء العين، أفاد المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس بأن البرازيلي سيتواجد ضمن قائمة الفريق بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية لكن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد.