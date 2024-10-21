لندن : حث المدرب الإسباني لأرسنال الإنكليزي ميكل أرتيتا لاعبيه على تحويل "ألم" هزيمتهم الأولى في ستة أشهر إلى حافز خلال مواجهة شاختار دانيتسك الأوكراني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى "المدفعجية" خسارة غير متوقعة أمام بورنموث 0 2 السبت في الدوري الإنكليزي، بعد طرد قلب دفاعهم الفرنسي وليام صلبيا في الشوط الأول. خسارة أبعدتهم نسبيا عن الصدارة، على مسافة أربع نقاط من ليفربول المتصدر.

لكن أرتيتا وخلال حديثه الإثنين في مؤتمر صحافي قال إن لا داعي للذعر بعد أن مُني فريقه بالخسارة الأولى منذ نيسان/أبريل "تخسر مباراة، هذا جزء من اللعبة، تحصل أيضا في ظروف خاصة".

تابع "فلننسى ذلك، نحوّل الألم في بطوننا ونستخدمه في مباراة الغد".

تابع المدرب الإسباني "من الواضح أننا نريد الفوز في أي سياق. وفي الحقيقة لقد جَعلنا هذا السياق صعبا علينا".

أردف المدرب الذي يحتل فريقه المركز الثالث في ترتيب الدوري ويملك أربع نقاط من مبارتين في دوري الأبطال "كان الأمر صعبا نظرا للاعبين الغائبين عن صفوفنا وبرمجة المباريات (الكثيفة) لكن هذا هو الواقع".

وعن البطاقة الحمراء لصليبا الذي أصبح ثالث لاعب من أرسنال يُطرد في ثماني مباريات من الدوري (بعد ديكلان رايس والبلجيكي لياندرو تروسار)، أضاف "اللعب بعشرة، بالطبع هذه مشكلة".

وعن لياقة مهاجمه الدولي بوكايو ساكا الغائب عن مباراة بورنموث، أضاف أرتيتا انه يتعين تقييم حالته قبل مباراة استاد الإمارات.