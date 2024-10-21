مدريد : ضرب لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام بقوة في موسمه الأول في صفوف ريال مدريد الإسباني بتسجيله الكثير من الأهداف ومساهمته في احراز فريقه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، بيد أن موسمه الثاني لم يقلع حتى الآن.

بدأ بيلينغهام الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف في 10 مباريات في الدوري المحلي ودوري الأبطال، في المقابل، وبعد خوضه 9 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات لم يزر الشباك إطلاقا.

يستعد بيلينغهام لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سانتياغو برنابيو" الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في إعادة للنهائي القاري الذي جمع الفريقين في حزيران/يونيو الماضي وفاز به فريق العاصمة الاسباني معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب الى 15.

وأظهر ابن الحادية والعشرين بعض الاحباط في بداية الموسم الحالي حيث أوكل اليه مدرب الفريق الايطالي كارل انشيلوتي مهاما أكثر دفاعية في وسط الملعب، لا سيما بعد قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

واستخدم أنشيلوتي الإنكليزي الدولي على الجهة اليسرى من خط الوسط خلال فوز الفريق على سلتا فيغو 2 1 السبت، وهو مركز جديد يشغله بيلينغهام المنتقل الى فريقه في صفقة ضخمة بلغت 112 مليون دولار.

بدا بيلينغهام ساخطا خلال المباراة ضد سلتا فيغو عندما لم يمرر له الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، على الرغم من تواجده في مكان جيد للتسجيل ليسدد الأخير فوق العارضة.

علق أنشيلوتي على تلك الحادثة في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة بقوله "لم أشاهد تلك اللقطة التي تتحدثون عنها، لكن لو حصلت بالفعل فهذا يعني بأنه (بيلينغهام) يملك شخصية ويبدو الأمر جيدا بالنسبة الي".

وتابع "صراحة لا أدرك ما حصل، سأشاهدها لاحقا، حتى لو قام برد فعل ما، يتعين علينا التحلي بالهدوء، على أي حال رأيتهما يتحدثان ويضحكان وبالتالي لا مشاكل بينهما".

سعى أنشيلوتي إلى تعزيز دفاع ريال مدريد خلال القسم الثاني من الموسم الماضي، من خلال جعل بيلينغهام يلعب دورا هجينا جعله يتراجع إلى يسار خط الوسط على فترات متكررة.

بدا لاعب خط الوسط مرهقا في الأشهر الأخيرة من الموسم وعانى من مشاكل في الكتف والكاحل.

وتيرة تصاعدية

ولم يظهر بيلينغهام في أفضل مستوياته مع إنكلترا في كأس أوروبا 2024 على الرغم من بلوغ "الأسود الثلاثة" النهائي، باستثناء هدفه الرائع من ركلة مقصية ضد سلوفاكيا في الدور ثمن النهائي.

خطف بيلينغهام الاضواء بسرعة هائلة منذ مشاركته في الفريق الأول في صفوف برمنغهام عندما كان مراهقا، حتى ان ناديه سحب القميص رقم 22 ولم يمنحه لأي لاعب آخر بعد انتقاله الى صفوف بوروسيا دورتموند بعمر السابعة عشرة وهو أمر نادر الحدوث إلا بعد اعتزال النجوم الكبار.

أصبح بيلينغهام أصغر قائد لنادي منطقة الرور الصناعية في ألمانيا بعمر 19 عاما وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة فريقه الى اللقب، قبل أن يتوج بايرن ميونيخ موسم 2022 23 في الجولة الأخيرة.

حصل على لقب أفضل لاعب في الموسم في الدوري الألماني، كما تألق مع إنكلترا في كأس العالم 2022 قبل أن تخرجه فرنسا من الدور ربع النهائي. سرعان ما وقع مشجعو مدريد في حب بيلينغهام بعد ان أثبت انه المنقذ مرارا وتكرارا، بما في ذلك ثنائية رائعة في أول كلاسيكو له ضد برشلونة.

اهدافه الغزيرة مطلع الموسم الماضي جعلته نجما خلال أشهر قليلة، في حين احتاج نجوم آخرون انتقلوا الى صفوف الملكي الى سنوات لاثبات جدارتهم.

ومع تواجد الثلاثي الناري في خط هجوم ريال مدريد المؤلف من مبابي وفينيسيوس ومواطن الاخير رودريغو، لم يتمكن انشيلوتي حتى الان من إيجاد التوازن المثالي لفريقه.

كما يتعين على مدرب انكلترا الجديد الالماني توماس توخل استخراج افضل ميزات بيلينغهام في فريق يضم أيضا فيل فودن وبوكايو ساكا وكول بالمر الذين يتنافسون على شغل مركز لاعب الوسط المهاجم وراء الهداف هاري كاين.