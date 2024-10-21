إيلاف من أبوظبي: في الوقت الذي كان الجميع يترقبون متعة كروية مع حدث مرتقب يتمثل في بطولة السوبر الكروي المصري المقام حالياً في أبوظبي بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، فإذا بالحدث المرتقب يتحول إلى أعلى درجات الخروج عن النص والتجاوزات التي يمكن وصفها بـ"الفاضحة" والتي لا تليق بالكرة المصرية أو نجومها، وأنديتها وجماهيرها، خاصة أن الحدث يقام خارج مصر، ويعكس صورة الكرة المصرية سلوكاً وأداءاً.

ماذا حدث؟

ما حدث أن 3 من نجوم نادي الزمالك، وهم نبيل عماد دونجا، ومحمد صبحى، ومصطفى شلبى، قاموا بالاشتباك مع رجال الأمن الاماراتيين بملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك عقب مباراة الزمالك مع نادي بيراميدز والتي أقيمت الأحد، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

مشادة عناصر الزمالك مع مسؤولي ورجال الأمن فى الاستاد بدأت بمحاولة دونجا النزول من المدرج العلوي، حيث كان جالسا في المدرجات بسبب خروجه من قائمة الفريق، إلا أن مسؤول الأمن رفض السماح للاعب بالنزول لأرض الملعب اعتقاداً منه أنه مشجعى يقتحم الملعب، وكذلك تنفيذاً للقوانين التي تمنع نزل لاعب ليس في قائمة المباراة، وحدثت مشادة " لفظية " بين الطرفين، دون أى تعدى من جانب دونجا على رجل الأمن.

كما تدخل محمد صبحي حارس الفريق في المشادة هو الآخر بشكل لفظي، دون اى تعد، حتى تدخل زميلهم بالفريق مصطفى شلبي الذى قام بالتعدي على رجل الأمن، بعدما جاء مسرعا من بعيد واشتبك مع الأمن، مع اطلاق شتائم، الأمر الذي تسبب في تصعيد الأمر.

تهديد بالانسحاب

وبعد القبض على الثلاثي المصري الذي يلعب لنادي الزمالك تم التحقيق معهم، وهنا تدخل رئيس نادي الزمالك مهدداً بالإنسحاب من البطولة في حال لم يتم اطلاق سراح اللاعبين، وعقب التحقيقات تقرر الإفراج عنهم بكفالة مالية تبلغ 600 ألف درهم، مع منعهم من دخول الإمارات فيما بعد، والغرامة المقررة تعادل ما يقرب من 160 ألف دولار.

ترحيل كهربا

من جانب آخر دخل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في مشادة عنيفة مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، وتلفظ اللاعب بألفاظ سيئة، وانفعل بشدة في غرفة تبديل الملابس عقب مباراة الأهلي مع سيراميكا التي أقيمت مساء الأحد، ليقرر النادي الأهلي ترحيل كهربا بصورة فورية إلى القاهرة مع تغريمه مليون جنيه مصري.

غضب جماهيري مصري

وتسود حالة من الاستياء الشديد بين الجماهير المصرية سواء الموجودة في الإمارات أو مصر بسبب الأحداث التي تحمل اساءة كبيرة لوجه الكرة المصرية وسمعتها، وخاصة من الناحية السلوكية والأخلاقية، وفي الوقت الذي كان الجميع يترقب متعة كروية ووقتاً مبهجاً مع الأهلي والزمالك تحديداً لما يتمتعان به من شعبية كبيرة، فإذا بالمشهد يتحول إلى تجاوزات وخروج عن النص.