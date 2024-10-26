لندن : أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية، بعقلية نجوم الفريق "المذهلة" مؤكدا أن علاقته بهم متينة جدا كما كانت دائما.

وفي حين يصل عقد غوارديولا إلى نهايته هذا الموسم، لم يوافق الإسباني حتى الآن على صفقة جديدة وسط تكهنات بأنه قد يغادر صفوف بطل "بريميرليغ".

وكان مدرب برشلونة السابق أكد في فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة إنه سينتظر حتى بدء الموسم ليرى "مدى ارتباطه" بلاعبيه، في نقطة مرجعية حيوية له، بعدما قاد النادي الانكليزي إلى أربعة ألقاب تواليا وستة في سبع سنوات.

عندما سُئل عن علاقته مع لاعبيه قبل استضافته ساوثمبتون في المرحلة التاسعة السبت، قال "أنا سعيد للغاية. أنا معجب. لم أكن أعتقد عندما وصلت إلى هنا (في عام 2016)، أنه في الموسم التاسع لا يزال لدينا هذا القدر من الثبات في اللعب".

وتابع "ما زلنا نخلق فرصا أكثر من المنافس ونستقبل أهدافا أقل منه، لذا فإن هذا التوازن جيد للغاية. لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لهؤلاء اللاعبين لما نحاول القيام به والطريقة التي نقوم بها بذلك"

وأضاف "لم أشك في ذلك أبدا. قلت قبل شهر، أراهم في التمارين كل يوم وما زالوا يناضلون، ويشعرون بذلك".

طرح غوارديولا أكثر من علامة استفهام حول مستقبله الذي ربطه أيضا بعدة عوامل أخرى، حيث كان صرّح سابقا أنه سيأخذ زوجته وعائلته في الاعتبار، في حين أن رحيل مدير كرة القدم في سيتي مواطنه تشيكي بيغيريستاين في نهاية هذا الموسم قد يؤثر أيضا على قراره.

في المقابل، قلل غوارديولا من أي مخاوف من أن علاقته بلاعبيه معرضة لخطر الشعور بالتعب والانهاك "لديهم عقلية لا تصدق. معظمهم أقوياء للغاية ويملكون الحسّ التنافسي".

واستطرد قائلا "هناك ميل للاسترخاء، لديّ دائما هذا القلق عندما نفوز مرة أخرى. ماذا سيحدث؟ هبوط بعد الفوز. لكنني لا أرى ذلك".