فورت لودردايل : منح الظهير الإسباني جوردي ألبا فريقه إنتر ميامي الأفضلية مع انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الاميركي لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه أتلانتا يونايتد 2 1 على ملعب تشايس ستاديوم في فورت لودردايل.

وتقدم إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 1 0 في سلسلة من 3 مباريات وبات يحتاج إلى فوز ثان ليحجز مقعده إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية، عندما يواجه أتلانتا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان إنتر ميامي أنهى الدوري العادي في المركز الاول في المنطقة الشرقية برصيد 74 نقطة قياسية.

وبكّر أصحاب الارض في التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية عقب تمريرة من ألبا إلى البارغواياني دييغو غوميس الذي أعادها بدوره إلى المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريس تابعها من مسافة قريبة في الشباك.

وأدرك أتلانتا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من المدافع البرتغالي بيدرو أمادور داخل المنطقة إلى الجناح الجورجي سابا لوبجانيدزه الذي سدد الكرة من أول لمسة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة السفلى (39).

ومرر ميسي (37 عاما) الذي حرمه حارس أتالانتا المتألق برادلي غوزان (40 عاما) من هز شباكه في أكثر من مناسبة (6 و25 و72 و90+5) والقائم من هدف (29)، إلى زميله السابق في برشلونة ألبا، فسدد الاخير من 23 مترا كرة صاروخية استقرت داخل المرمى (60).

أثنى الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب ميامي على ألبا معتبرا أن هدفه كان بمثابة تذكير بمستواه كظهير هجومي "ليس من السهل العثور على ظهير منخرط في اللعب الهجومي. يجب أن نعود إلى (البرازيليين) داني ألفيش وكافو ومارسيلو وروبرتو كارلوس... هذا هو المستوى".

وتابع مدرب برشلونة السابق "يتمتع بجودة فنية نادرة جدا كظهير، وهذا يعززه التفاهم الذي يتمتع به مع لويس وليو. من الصعب العثور على لاعب في مركزه حاسم إلى هذا الحد".