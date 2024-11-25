واشنطن : واصل كليفلاند كالافييرز صدارته للمنطقة الشرقية وحقق انتصاره السابع عشر منذ انطلاق الموسم، بتغلبه على ضيفه تورونتو رابتورز 122 108، فيما عانى كل من بوسطن سلتيكس وميامي هيت للفوز الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

سجل دونافان ميتشل والبديل تاي جيروم 26 نقطة لكل منهما، وأضاف جاريت ألين 23 نقطة مع 13 متابعة، مقابل 18 نقطة لكل من غريدي ديك وسكوتي بارنز أفضل مسجلي رابتورز.

وكان كالافييرز بدأ الموسم بسلسلة من 15 انتصارا متتاليا قبل سقوطه أمام سلتيكس حامل اللقب 117 120 الثلاثاء الماضي، لكنه استعاد توازنه بالفوز على نيو أورلينز في الليلة التالية وواصل تألقه أمام تورونتو بتحقيق انتصاره العاشر على أرضه من دون خسارة.

قال ميتشل "إنه مكان خاص للعب ونشعر بذلك على أرض الملعب. دائما ما تكون الأجواء صاخبة عندما نلعب هنا. إنه شعور مريح دائما العودة إلى هنا ومعرفة أننا سنحصل على تشجيع كبير في كل مرة".

في المقابل، تعرض تورونتو للخسارة الثالثة عشرة مقابل أربعة انتصارات فقط في المركز الثالث عشر.

واستكمل سلتيكس حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 107 105 الذي احتل وصافة المنطقة الغربية في الموسم الماضي.

بقيادة جايلن براون الذي سجل 29 نقطة وكان أول من أهدى فريقه 15 نقطة في المباراة، تمكن سلتيكس من السيطرة على اللقاء لفترة طويلة وتقدم بفارق 19 نقطة في منتصف الربع الثالث، قبل أن يتمكن مينيسوتا من تقليص الفارق تدريجيا.

قدم أنتوني إدواردز (28 نقطة، 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وزملاؤه أداء قويا، لكنهم أضاعوا فرصتهم الأخيرة في الهجوم التي كانت كفيلة بإدراك التعادل أو تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة.

من جانبه، سجل الفرنسي رودي غوبير 10 نقاط مع 20 متابعة، وهو أكبر عدد متابعات له هذا الموسم.

بهذا الانتصار، حافظ بوسطن على المركز الثاني في المنطقة الشرقية (14 فوزا مقابل 3 هزائم)، بينما يحتل مينيسوتا المركز 11 في المنطقة الغربية (8 8).

وفي ميامي، حقق هيت فوزه السابع على دالاس مافريكس 123 118 بعد التمديد، ملحقا بضيفه خسارته الثامنة هذا الموسم.

سجل جيمي باتلر 33 نقطة مع 9 متابعات وأضاف أربعة من زملائه 10 نقاط أو أكثر، فيما كان كايري إرفينغ (27 نقطة،) أفضل المسجلين للخاسر وساعده خمسة لاعبين بتسجيل نقاط مزدوجة.

وقبل 4.1 ثانية على نهاية الوقت الأصلي، سجل باتلر ليرفع النتيجة إلى التعادل 114 114 ويجبر المباراة على الذهاب إلى وقت إضافي.