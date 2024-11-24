إيلاف من لندن: يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنكليزية، وكان التفاعل الأكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا والصحافة الإنكليزية عقب تألقه وقيادته فريقه ليفربول للفوز على ساوثهمتون وتصدر قمة البريميرليغ بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، هو "صلاح أون فاير"، أي في قمة التألق والتوهج في المرحلة الحالية.

حيث يواصل صلاح تحقيق الإنجازات مع ليفربول، بتسجيلة هدفين أمام ساوثهمتون في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 65 من المباراة، تسجيل صلاح هدف التعادل لليفربول، وفي الدقيقة 82، سجل صلاح هدف حسم ليفربول للمباراة التي انتهت 3-2 للريدز، وبلوغ النقطة 31، في المركز الأول بعد 12 جولة، فيما يحل مان سيتي ثانياً برصيد 23 نقطة، ثم تشيلسي وآرسنال في المركزين الثالث والرابع برصيد 22 نقطة.

أرقام تاريخية لصلاح

- وبذلك، وصل صلاح إلى 100 هدف مع ليفربول خارج ملعبه "أنفيلد" في كل البطولات، وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع ليفربول خارج ملعبه، بعد الثنائي إيان راش، وروجر هانت.

- كما ساهم الفرعون المصري في إحراز 13 هدفًا خلال 12 مباراة في "البريميرليج" ضد ساوثهامبتون تحديداً، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4.

- ورفع صلاح رصيده ليصل إلى 10 أهداف في النسخة الحالية للدوري الانكليزي، بفارق هدفين عن إيرلنج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، المتصدر.

- وحقق صلاح رقماً جديداً وهو احراز 10 أهداف أو أكثر في البريميرليج في آخر 8 مواسم على التوالي.

- كما أن صلاح أصبحت له 16 مساهمة تهديفية في 12 مباراة الموسم الحالي بالدوري الانكليزي، حيث سجل 10 وصنع 6 أهداف.

- نجاح صلاح في زيارة الشباك في مباراة الأحد، جعله يسجل في الدوري الانكليزي للمباراة الخامسة توالياً الموسم الحالي.

- وهناك رقم جديد في مسيرة صلاح وهو بلوغه 300 هدف في مسيرته الكروية بالكامل منذ بدايته في الدوري المصري عام 2010، مروراً بأندية بازل السويسري، وتشيلسي، ثم فيورنتنيا وروما في إيطاليا، قبل أن يستقر في ليفربول منذ موسم 2017 - 2018.