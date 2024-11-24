لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : توّج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد، للمرة الرابعة تواليا، وذلك بعد انتهاء جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من البطولة.

وحلّ فيرستابن الذي فاز باللقب للمرة الرابعة تواليا، في المركز الخامس ضمن السباق الذي فاز فيه البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، ليصبح بذلك السادس في التاريخ الذي ينضم إلى النادي الحصري للأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب)، والفرنسي ألان بروست (أربعة)، والألمانيين مايكل شوماخر (سبعة)، وسيباستيان فيتل (أربعة)، والبريطاني لويس هاميلتون (سبعة).

وأنهى البريطاني الآخر لاندو نوريس، سائق مكلارين والمنافس الوحيد لفيرستابن على اللقب، في المركز السادس.

قال فيرستابن لفريقه ريد بول عبر الراديو "يا إلهي، يا له من موسم! أربعة ألقاب، شكرا لكم جميعا".

وأضاف "كان الأمر أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا نجحنا. شكرا جزيلا لكم".

وجاء البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثاني، فيما احتل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو المركزين الثالث والرابع تواليا.

بدأ نوريس السباق من المركز السادس على خط الانطلاق خلف فيرستابن مباشرة، لكنه قام بتوقف مبكر في اللفة العاشرة، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز السابع عشر.

بعد لفتين، قام فيرستابن بتوقف مشابه حيث استبدل الإطارات المتوسطة بأخرى صلبة، وعاد إلى السباق في المركز السادس.

بعد انتهاء محطات التوقف الأولى، استمر راسل الذي انطلق من المركز الأول، في صدارة السباق بسيارته المرسيدس.

كان فيرستابن في المركز الثاني، بينما شكل سائقا فيراري، ساينس ولوكلير، إلى جانب هاميلتون، حاجزا قويا بينه وبين منافسه نوريس.

بدأت معنويات نوريس تتراجع تحت الأضواء في منتصف السباق، حيث أبلغ فريقه عبر الراديو أنه يواجه صعوبات في التعامل مع الإطارات الأمامية لسيارته.

وفي الوقت ذاته، انسحب الفرنسي بيار غاسلي الذي انطلق من المركز الثالث بسيارته ألبين، وأليكس ألبون من فريق وليامس، ليصبحا أول المنسحبين من السباق.

من المركز العاشر على خط الانطلاق، واصل هاميلتون تقدمه، متجاوزا سيارتي فيراري قبل أن يتجاوز فيرستابن بسهولة ليحتل المركز الثاني.

بحلول اللفة 33، كان راسل متقدما بفارق 11 ثانية عن زميله في فريق مرسيدس.