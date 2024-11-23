مانشستر (المملكة المتحدة) : ألحق توتنهام خسارة مذلة بمضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة عندما تغلب عليه 4 0 السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، واضعا حدا لسلسلة 52 مباراة متتالية بلا هزيمة على أرضه.

وفرض جيمس ماديسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 13 و20 رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم ومحتفلا بافضل طريقة بعيد ميلاده الـ28، وأضاف المدافع الدولي الاسباني بيدرو بورو الثالث (53)، قبل أن يختم الويلزي برينان جونسون المهرجان بهدف رابع (90+3).

وعمَّق توتنهام جراح سيتي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا وألحق بهما الخسارة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات بعد ايام معدودة من تمديد الاخير عقده مع ادارة النادي حتى 2027، وهي المرة الاولى التي يمنى بها بهذا العدد المتتالي من الخسائر منذ 18 عاما عندما كان يشرف على تدريبه ستيوارت بيرس.

وهي الخسارة الاولى لسيتي على ملعبه "الاتحاد" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ضمن الدوري (فاز بـ28 مباراة وتعادل 6 مرات)، والثالثة أمام الفريق اللندني على الملعب ذاته في آخر 11 زيارة لتوتنهام الذي حقق فوزه الثاني تواليا على فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بعدما أسقطه في لندن الشهر الماضي في كأس الرابطة 2 1.

وعادل توتنهام منافسه عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة في كافة المسابقات (68 في 173 مباراة) وفي الدوري (57 في 147).

وهي الخسارة الثالثة تواليا لسيتي في الدوري وهذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثاني وبات بإمكان ليفربول المتصدر الابتعاد بفارق ثماني نقاط في حال فوزه على مضيفه ساوثمبتون الأحد.

ويلتقي سيتي مع ليفربول على ملعب الاخير في المرحلة الثالثة عشرة الاحد المقبل.

وكان سيتي صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد هدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين وتحولت الى ركنية (5).

وجرب هالاند حظه بتسديدة قوية أبعدها حارس المرمى الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو (11).

ورد توتنهام بعد دقيقتين مفتتحا التسجيل عندما مرّر المدافع الروماني رادو دراغوسين كرة طويلة على الجهة اليمنى فاستلمها الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي بعدما تخلص من المدافع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول ولعبها عرضية رائعة تابعها ماديسون بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.

وكاد القائد الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون يفعلها بتسديدة بعيدة رائعة بيمناه كانت في طريقها الى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيدرسون، لكن البرازيلي أبعدها بصعوبة وبأطراف أصابعه الى ركنية لم تثمر (19).

وأضاف توتنهام الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة اثر لعبة مشتركة بين ماديسون وسون بعدما استغل الاول كرة خاطئة من غفارديول وتبادلها مع الكوري الجنوبي الذي مررها له خلف الدفاع فلعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (20).

وكاد هالاند يقلص الفارق اثر تلقيه كرة زاحفة داخل المنطقة من غفارديول فسددها فوق العارضة (22).

وكاد الدولي دومينيك سولانكي يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها إيدرسون الى ركنية (29).

وجرب البرازيلي سافينيو حظه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس فيكاريو (37).

وعزز توتنهام تقدمه مطلع الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة قادها كولوسيفسكي من منتصف ملعب فريقه بتلاعبه بلاعبين وتمريره كرة الى سون ومنه طويلة خلف الدفاع الى سولانكي الذي توغل داخل المنطقة وهيأها الى بورو غير المراقب فسددها قوية بيمناه من داخل المنطقة أسطنها الزاوية اليمنى البعيدة لإيدرسون (53).

وهو الهدف الثاني لبورو هذا الموسم.

وحرمت العارضة هالاند من تقليص الفارق بتسديدة قوية من مسافة قريبة (60).

وأنقذ إيدرسون مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة كولوسيفسكي من مسافة قريبة (66).

وتابع فيكاريو تألقه بتصديه لتسديدة الالماني إلكاي غوندوغان من مسافة قريبة (77)، وأخرى من المسافة ذاتها لهالاند (78).