مدريد : واصل برشلونة المتصدر نزيف النقاط عندما فرط في فوز في المتناول وتقدمه بهدفين نظيفين على مضيفه سلتا فيغو وسقط في فخ التعادل 2 2 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة في طريقه الى استعادة التوازن عقب خسارته امام مضيفه ريال سوسييداد 0 1 في المرحلة الماضية، وذلك بتقدمه بهدفين لمهاجميه الدوليين البرازيلي رافينيا (15) والبولندي روبرت ليفاندوسكي (61)، لكن سلتا فيغو نجح في العودة بهدفين في دقيقتين.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط النادي الكاتالوني مارك كاسادو لتلقيه الانذار الثاني في الدقيقة 82، وبعدها بدقيقتين قلص البديل ألفونسو غونساليس الفارق (84)، ثم سجل هوغو الفاريس التعادل بعدها بدقيقتين.

وهي المباراة الثالثة التي يتعثر فيها برشلونة هذا الموسم بعد خسارتيه امام اوساسونا وريال سوسييداد.

واكتفى النادي الكاتالوني الذي غاب عن صفوفه للمباراة الثانية تواليا جناحه الدولي لامين جمال، بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 34 نقطة مقابل 18 لسلتا فيغو الحادي عشر.

وبكر برشلونة بالتسجيل عندما مرر المدافع الدولي الفرنسي جول كونديه كرة طويلة خلف الدفاع فشل المدافع أوسكار مينغويسا في ابعادها فاستغلها رافينيا وتوغل داخل المنطقة وتلاعب بمينغويسا مجددا قبل ان يسددها بيسراه زاحفة على يمين الحارس فيسنتي غوايتا (15).

وهو الهدف الثامن لرافينيا هذا الموسم.

وضغط سلتا فيغو بحثا عن التعادل وكاد لاعب برشلونة السابق الدولي الغيني إيليكس موريبا يفعلها بتسديدة بعيدة قوية "على الطاير" ابعدها الحارس اينياكي بينيا بصعوبة الى ركنية لم تثمر (19).

وواصل سلتا فيغو ضغطه دون خطورة على مرمى بينيا، فيما استغل ليفاندوفسكي كرة من رافينيا عند حافة المنطقة فتوغل وتابعها على يسار غوايتا مسجلا هدفه الخامس عشر هذا الموسم ومعززا صدارة لائحة الهدافين.

وهيأ القائد ياغو أسباس كرة على طبق من ذهب الى غونساليس المتوغل داخل المنطقة فسددها زاحفة تصدى لها بينيا على دفعتين (64)، وأهدر ألفاريس فرصة ذهبية اثر انفراد أنهاه بتسديدة ضعيفة ابعدها بينيا (66).

وحرم القائم الايمن رافينيا من الثنائية برد تسديدته الزاحفة من مسافة قريبة (77).

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه كاسادو لتلقيه الانذار الثاني (82).

ونجح سلتا بعدها بدقيقة ونصف في تقليص الفارق عندما استغل غونساليس كرة حاول المدافع كونديه اعادتها الى حارس مرماه بينيا لكنها كانت ضعيفة فانتزعها داخل المنطقة وتابعها داخل المرمى (84).

ونجح الفاريس في ادراك التعادل اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من خافيير رودريغيس فتلاعب بروعة بالمدافع هيكتور فورث وتابعها داخل المرمى (86).

وكاد البديل بورخا إيغليسياس يسجل هدف الفوز بكعبه من مسافة قريبة لكن بينيا تصدى لها (90+2).

أتلتيكو ينجو من فخ ألافيس

ونجا أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه ديبورتيفو ألافيس وقلب تخلفه أمامه بهدف الى فوز 2 1 وانتزع المركز الثاني مؤقتا من جاره ريال مدريد حامل اللقب.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر للاعب الوسط جون غوريدي من ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع خافي غالان (7)، وانتظر رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الدقائق الـ15 الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين للفرنسي أنطوان غريزمان (76 من ركلة جزاء) والنروجي ألكسندر سورلوث (86).

وواصل أتلتيكو مدريد صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم رافعا رصيده الى 29 نقطة وارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين امام جاره ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليغانيس الأحد.

وكلّل فالنسيا عودته الى المنافسة عقب الفيضانات المدمرة في شرق البلاد، بفوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 4 2.

وسجل سيسار تاريغا (8) وهوغو دورو (50 و53) ودييغو لوبيس (56) أهداف فالنسيا، ودورو (14 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني شيمي أفيلا (66) هدفي ريال بيتيس.

وهو الفوز الثاني هذا الموسم للنادي الواقع على الساحل الشرقي للبلاد، والأول بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين فتخلص من المركز الاخير الذي بات يحتله بلد الوليد بتسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف فالنسيا الثامن عشر واسبانيول التاسع عشر والذي مني بخسارة مذلة امام جاره ومضيفه جيرونا 1 4.

ولعب فالنسيا مباراتين أقل بعد تأجيل مواجهتيه أمام ريال مدريد واسبانيول في المرحلتين السابقتين بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي وخلفت 227 قتيلا.

في المقابل، مُني ريال بيتيس بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع.

وتابع جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما أكرم وفادة جاره إسبانيول بأربعة أهداف لبراين جيل (4) والمقدوني الشمالي بويان ميوفسكي (16 و21) والتشيكي لاديسلاف كرييتشي (27) مقابل هدف لخافي بويادو (55).

وصعد جيرونا الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة امام اوساسونا الذي يستضيف فياريال الاحد.

ولحق ريال مايوركا بجيرونا بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 3 2.

وتقدم ريال مايوركا بهدفين مطلع الشوط الثاني سجلهما دانيال رودريغيس (46) وروبرت نافارو (56)، ورد أصحاب الارض بهدفين للبرتغاليين داريو إيسوغو (77) وفابيو سيلفا (83 من ركلة جزاء).

وتلقى الضيوف ضربة موجعة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بطرد مهاجهم الدولي الكوسوفي وداد موريكي، لكنهم حصلوا على ركلة حرة غير مباشرة على بعد ستة أمتار حركها البرتغالي سامو كوستا للكولومبي خوان موخيكا فسددها بذكاء في الزاوية اليمنى البعيدة امام تكتل للاعبي لاس بالماس على خط المرمى (90+1).