لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد الثنائي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد فريقهما ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه شارلوت هورنتس 125 119 السبت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بتسجيلهما 32 و31 نقطة تواليا.

ورفع باكس سلسلة انتصاراته المتتالية إلى أربعة، وهو الفوز الثامن منذ انطلاق الموسم، ليحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية، في حين تراجع هورنتس إلى المركز العاشر بعد خسارته العاشرة.

وعلى الرغم من تسجيل لاميلو بول 50 نقطة لهورنتس في أعلى أداء له خلال مسيرته، أفسد باكس ليلته.

قال الهدّاف المخضرم ليلارد "إنه شعور رائع أن نحقق فوزا آخر على أرضنا. بداية الموسم كانت صعبة، لكننا بدأنا في لعب النوع الذي أردنا تقديمه منذ البداية. الآن، نشعر بالثقة في أنفسنا سواء في الهجوم أو الدفاع".

وسجل أنتيتوكونمبو 12 من 23 محاولة من الملعب و7 من 10 من خط الرميات الحرة، مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة لصالح ميلووكي. بينما حقق بول 10 تمريرات حاسمة لصالح هورنتس.

واقترب براندون ميلر الذي سجل 32 نقطة و11 متابعة، بفريقه شارلوت إلى 121 119 عبر ثلاثية قبل 15 ثانية من النهاية، لكن تاورين برينس سجل رميتين حرتين لصالح ميلووكي.

وأضاع بول وميلر محاولات ثلاثية متأخرة، بينما أضاف أنتيتوكونمبو رميتين حرتين أخيرتين ليضمن الفوز.