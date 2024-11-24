Japan : توّج البلجيكي تييري نوفيل بلقب العالم للراليات للمرة الأولى في مسيرته الأحد، إثر تعرض منافسه على اللقب، الإستوني أوت تاناك، لحادث أدى إلى انسحابه من الجولة الأخيرة في رالي اليابان.

خرج تاناك عن المسار قرب نهاية المرحلة الافتتاحية في اليوم الأخير، مما جعله غير قادر على اللحاق بنوفيل الذي تصدر ترتيب البطولة.

دخل نوفيل الرالي بفارق 25 نقطة عن زميله في فريق هيونداي، تاناك، بطل العالم لعام 2019.

قال نوفيل بعد الفوز "بصراحة، جاء الأمر كمفاجأة. لا أعرف ماذا أقول الآن، لكن أعتقد أننا نستحق ذلك. كان عاما مليئا بالتحديات والصعوبات".

وتابع "بالتأكيد كان هناك ضغط أكبر مما كنا نحتاج إليه، خاصة في هذا الحدث الأخير. كنا نعلم أن هناك مخاطر، وتمكنا من إدارتها. الآن نحن سعداء وأكثر استرخاء، وسنضغط بقوة للفوز بلقب الصانعين لأننا نريد العودة إلى الوطن بجميع الكؤوس".

لكن انسحاب تاناك أثر على آمال هيونداي بالفوز بلقب الصانعين. كان تاناك متصدرا للرالي عندما انزلق عن طريق غابة ضيق في الصباح الباكر بمحافظة أيشي اليابانية.

جلس تاناك مصدوما بجانب ملاحه مارتن يارفيويا قبل أن يخلع حزام الأمان ويغادر السيارة التي لم تعد صالحة للتحرّك.

لحسن الحظ، لم يصب أي منهما بأذى.

علّق تاناك "فاجأنا الموقف، كان هناك الكثير من الأتربة والانزلاق وانتهى بنا الأمر خارج الطريق. لم يكن أمرا جيدا".

بدأ نوفيل اليوم في المركز السابع لكنه كان في طريقه للفوز باللقب العالمي بعد أن تجاوز بداية كارثية في الحدث الختامي للموسم.

كان تاناك، الذي بدأ اليوم متصدرا للرالي بفارق 38 ثانية عن البريطاني إلفين إيفانز، بحاجة إلى كل الظروف لتصب في صالحه للفوز باللقب.