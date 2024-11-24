باريس : في سن الـ27 عاما، يُعدّ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حسم لقب السائقين للمرة الرابعة تواليا بعد حلوله خامسا في جائزة لاس فيغاس الكبرى السبت، من المخضرمين بعدما أمضى 12 عاما على حلبات الفورمولا واحد، حيث فرض معادلة صعبة على المسؤولين والجماهير تعتمد على تمضية وقت طويل في مراجعة القوانين.

انبعث "المقاتل" من أعماق الهولندي جراء الصراع المحتدم بينه وبين سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس هذا الموسم، لكن "ماد ماكس" كان مرة جديدة عرضة لانتقادات بسبب استعداده لتخطي الحدود المنصوص عليها من قبل القوانين في مواجهاته مع منافسيه.

تجاهل فيرستابن الإدانة بسبب الطريقة التي حاول بها إيقاف نوريس في سباق جائزة المكسيك الكبرى.

برر ما يقوم به، قائلا "أعتقد أنني أعرف ما أفعله. بعض الناس متحيزون بعض الشيء، وأنا أفهم ذلك، ولا بأس بذلك. في نهاية المطاف، هذه ليست مشكلتي".

وينحدر فيرستابن من عائلة تعشق هدير المحركات، فوالده يوس تواجد في "بادوك" حلبات الفورمولا واحد خلال 8 مواسم، ووالدته صوفي كومبن، بطلة بلجيكية في سباقات الكارتينغ.

استهل فيرستابن مسيرته في الكارتينغ عام 2005 وتوّج بعدة ألقاب بالتزامن مع تدرجه في الفئات العمرية، كما أحرز عام 2013 ثلاثة ألقاب في إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أي سائق (بطولتان أوروبيتان وبطولة للعالم).

باكرا أظهر خصاله كسائق متهور لا يتقيّد بالقوانين، ففي العام ذاته ورغم حلوله ثالثا، استبعد من نهائي بطولة العالم لسباقات الكارتينغ بعدما اصطدم بالسائق الدنماركي نيكلاس نيلسن الذي كان يحاول تجاوزه.

لم تتغير عاداته مع انتقاله لخوض سباقات فورمولا 3، حيث أمضى موسم 2014 على أعلى عتبة على منصات التتويج، وانضم إلى برنامج ريد بول لتطوير السائقين وخاض فترة تجارب رسمية مع فريق تورو روسو في جائزة اليابان الكبرى، بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده السابع عشر.

في سن الـ 17 عاما و166 يوما، دوّن فيرستابن اسمه كأصغر سائق على الاطلاق يشارك في أحد سباقات الفئة الاولى، عندما جلس خلف مقود سيارة تورو روسو خلال جائزة أستراليا الكبرى في افتتاح موسم 2015.

ردّ الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) باجراء تغيير القوانين الخاصة برخص القيادة الـ "سوبر لايسنس" تفرض على السائقين حيازة رخصة قيادة فعلية. وبحلول الوقت الذي استوفى فيه فيرستابن هذا الشرط، بعد عيد ميلاده الثامن عشر في أيلول/سبتمبر 2015، كان قد شارك في 14 جائزة كبرى.

معبر المشاة

ومن الأمور المثيرة للضحك، كاد فيرستابن يفشل في اختبار الحصول على رخصة قيادة، بسبب تحديه لفاحص بشأن القوانين عندما اقترب من معبر للمشاة.

قال "لقد تشاجرت معه لأنني اعتقدت أنهم لم يكونوا عند المعبر. لم يصلوا بعد، فلماذا أتوقف إذن؟ ولكن نعم، توقفت لحسن الحظ للسماح لهم بالمرور... أعتقد أن الفاحص كان لطيفا معي".

ومع بلوغه سن الرشد، غادر منزل والديه وانتقل للعيش في موناكو، "ليس لأسباب ضريبية"، كما أكد.

بدأ فيرستابن عام 2016 بألوان فريق تورو روسو، ولكن بعد أربعة سباقات فقط تمت ترقيته إلى ريد بول.

فاز بأول سباق له مع الحظيرة النمسوية على حلبة برشلونة الإسبانية، وبات في سن الـ 18 عاما و228 يوما أصغر فائز على الإطلاق في الفئة الأولى، بفارق عامين و210 أيام عن الألماني سيباستيان فيتل في عام 2008.

واصل فيتل مسيرته ليصبح أصغر بطل للعالم في عام 2010، في باكورة ألقابه ضمن سلسلة من أربعة تواليا مع ريد بول الذي قام بخطوة ترقية فيرستابن خلال فترة كانت تخضع الفئة الأولى لهيمنة مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون.

احتاج ريد بول وفيرستابن إلى خمسة أعوام، وتحديدا حتى عام 2021، للعودة إلى قمة الفورمولا واحد.

ومع حلول صانع المحركات هوندا بدلا من رينو في عام 2019 وبعد التحديثات التي أجريت قبل موسم 2021، صمم المهندس الشهير البريطاني أدريان نيوي سيارة ريد بول كانت كفيلة بمقارعة مرسيدس و"السير" هاميلتون.

تبادل السائقان "الضربات"، غالبا حرفيا، في مبارزة تشبه في بعض الأحيان ديربي "مُدمّر" لكرة القدم، حيث قدّم فيرستابن أسوأ صورة له على حلبة سيلفرستون البريطانية معقل منافسه حين تسبب بحادث قوي أدى إلى خروجه وهاميلتون.

وعلى حلبة مونتسا الإيطالية أيضا، خرج الثنائي من السباق بعد حادث جمعهما في اللفة 25، وفي جائزة السعودية تسبب فيرستابن في حادث تصادم متأخر لكن هاميلتون فاز رغم ذلك.

تعادل السائقان نقاطا قبل السباق الأخير على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، وظل هاميلتون ممسكا بزمان الأمور في الصدارة لحين خروج سيارة الأمان. سمحت إدارة السباق للسيارات المتأخرة بتجاوز المتصدر، ما منح فيرستابن فرصة ذهبية للتجاوز عندما استؤنف السباق في اللفة الأخيرة.

تجاوز الهولندي الذي كان تزود باطارات جديدة بسرعة منافسه البريطاني لينتزع لقبه العالمي الأول، وسط جدل بسبب تطبيق القوانين لم ينته حتى الآن.

"قدمان على الأرض"

تبيّن أن تلك اللحظة في أبو ظبي كانت واحدة من نقاط التحول في الفورمولا واحد.

في عام 2022، فاز فيرستابن بـ 15 سباقا من أصل 22، ليتفوق على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، محتفظا بلقبه العالمي بفارق 146 نقطة.

في عام 2023، قدّم الموسم الأكثر هيمنة في الفئة الأولى، ففاز بـ 19 جائزة كبرى من أصل 22 واحتل المركز الثاني في سباقين آخرين وحصد 575 نقطة. احتل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس المركز الثاني برصيد 285 نقطة، وساهم في احتفاظ ريد بول بلقب الصانعين للعام الثاني تواليا.

قال حينها البريطاني كريستيان هورنر مدير ريد بول "هل سيتحقق ذلك مرة أخرى خلال مسيرتي؟ لا أعتقد أننا سنكون قادرين على تحسين ما فعلناه هذا العام".

تحقق توقعه بسرعة، حين دفع فريقا ماكلارين وفيراري السائق فيرستابن إلى أقصى حدوده، لكن رغم استعار المعركة اجترح الهولندي معجزة للفوز باللقب الرابع تواليا.

على الصعيد الشخصي، تأقلم فيرستابن مع مقومات حياة سائقي الفورمولا واحد، فاشترى طائرة خاصة في عام 2021. ومنذ عام 2020، يرتبط بعلاقة مع عارضة الأزياء كيلي بيكيه، نجلة بطل العالم للفورمولا واحد ثلاث مرات نيلسون.