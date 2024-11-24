مدريد : تحضر ريال مدريد حامل اللقب لرحلته إلى إنكلترا حيث يتواجه الأربعاء مع ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بأفضل طريقة وقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر بفوزه الكبير على مضيفه ليغانيس 3 0 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد هزيمتين مذلتين على أرضه أمام غريمه برشلونة 0 4 في الدوري وميلان الإيطالي 1 3 في دوري الأبطال، حقق ريال الأحد فوزه الثاني تواليا واستعاد المركز الثاني من جاره أتلتيكو الفائز السبت على الأفيس 2 1.

وقلص فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته بعدما استفاد من تعثر النادي الكاتالوني السبت أمام مضيفه سلتا فيغو 2 2.

وسيخوض النادي الملكي بالتالي مباراته الصعبة جدا الأربعاء ضد ليفربول متصدر الدوري الممتاز بمعنويات مرتفعة، متجاوزا ازمة الإصابات الكثيرة لاسيما في خط دفاعه مع انضمام لوكاس فاسكيس والبرازيلي إيدر ميليتاو إلى داني كارفاخال والنمسوي دافيد ألابا والحارس تيبو كورتوا، إضافة إلى المهاجم البرازيلي رودريغو ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني.

وستكون المباراة ضد ليفربول التي تشكل إعادة لنهائي 1981 (0 1) و2018 (3 1)، مصيرية لمشوار ريال نحو الدفاع عن اللقب إذ يقبع حاليا في المركز الثامن عشر ضمن المجموعة الموحدة بحسب النظام الجديد بعد فوزين وهزيمتين في الجولات الأربع الأولى من أصل ثماني.

وبدأ ريال اللقاء بفرصة للفرنسي كيليان مبابي بتسديدة من زاوية ضيقة لكن الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش كان له بالمرصاد (5)، ثم اعتقد نجم باريس سان جرمان السابق أنه افتتح التسجيل بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (10).

وبتوغل رائع من الجهة اليمنى، كاد التركي أردا غولر أن يمنح ريال التقدم لكن دميتروفيتش تألق في الدفاع عن مرماه (25)، ثم عاد وتعملق في مواجهة ركلة حرة نفذها اللاعب نفسه (39).

وبعد خطأ فادح من المدافع أدريا ألتيميرا الذي خسر الكرة أمام منطقة جزاء فريقه تحت ضغط هائل من لاعبي ريال، توغل فينيسيوس في الجهة اليمنى وعكس الكرة على طبق من فضة لمبابي الذي سددها في الشباك (43)، مسجلا هدفه السابع في الدوري والتاسع في 17 مباراة خاضها بألوان النادي الملكي في كافة المسابقات.

فياريال يفلت من الهزيمة

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 66 حين حسم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي النتيجة لريال بتسديدة من خارج المنطقة إثر ركلة حرة، ثم وجه الإنكليزي جود بيلينغهام الضربة القاضية لأصحاب الأرض بإضافته الهدف الثالث برأسية بعدما تابع الكرة إثر تسديدة للبديل المغربي إبراهيم دياس تحولت من المدافع والعارضة (85)، مسجلا هدفه الثاني فقط هذا الموسم في 14 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وفرّط أوساسونا بتقدمه على فياريال وتعادل معه 2 2 في الوقت القاتل.

سجل الكرواتي أنتي بوديمير الأول لأوساسونا في الدقيقة الثامنة وأضاف الثاني بعدها بـ12 دقيقة من ركلة جزاء، قبل أن يقلّص أليكس باينا النتيجة (67).

وخطف البديل جيرارد مورينو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

ورفع بوديمير رصيده التهديفي إلى ثمانية أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، وهو الذي أنهى الموسم الماضي بـ17 هدفا في 33 مباراة.

وسجل الكرواتي ثمانية أهداف على الأقل للموسم السادس تواليا في الدوري، مرة مع مايوركا و5 مع أوساسونا.

كان المهاجم الدولي قد صام عن التسجيل في أول خمس مباريات بالدوري قبل أن يفتتح رصيده التهديفي الذي شهد تسجيله هدفين في الفوز على برشلونة المتصدر 4 2 ضمن المرحلة الثامنة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن فياريال الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة.

وكان أوساسونا قد فاز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري والكأس قبل سقوطه الكبير برباعية نظيفة أمام ريال مدريد حامل اللقب في المرحلة الماضية.