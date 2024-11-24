لندن : سجل المصري محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه ساوثمبتون ليخرج فائزا 3 2 الاحد في المرحلة الثانية عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم، في حين اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع ايبسويتش تاون 1 1 في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم.

ورفع ليفربول رصيده الى 31 نقطة من اصل 36 ممكنة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل المواسم الاربعة الماضية والذي سقط سقوطا مدويا على ارضه في هذه المرحلة امام توتنهام 0 4 السبت.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي بالذات الاسبوع المقبل على ملعبه "أنفيلد" في مواجهة مرتقبة.

وقال صلاح عن مواجهة سيتي الاحد المقبل "آمل ان نواصل في هذا الاتجاه. لدينا مباراة ضدهم واذا فزنا سنبتعد بفارق 11 نقطة".

وتابع "مانشستر سيتي يبقى مانشستر سيتي. يمر في فترة صعبة لكنه يملك لاعبين كبار".

واستعد ليفربول بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ريال مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل.

استهل ليفربول المباراة بالضغط على مرمى اصحاب الارض لكن الحارس اليكس ماكارثي تصدى لثلاث محاولات لصلاح بتسديدة نصف طائرة (21) ثم المجري دومينيك سوبوسلاي (25) والهولندي كودي خاكبو (27).

واثمر ضغط ليفربول عندما ارتكب دفاع ساوثمبتون خطأ في اخراج الكرة من منطقة جزائه، فوصلت الى سوبوسلاي الذي سددها لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (30).

والهدف هو الاول لسوبوسلاي في الدوري هذا الموسم في 12 مباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثمبتون اثر تدخل الاسكتلندي اندي روبرتسون على تايلر ديبلينغ، فانبرى لها ادم ارمسترونغ تصدى لها حارس ليفربول الايرلندي كاومهين كيليهر من دون ان يلتقطها ليعيدها ارمسترونغ الى الشباك (42).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح ساوثمبتون في التقدم من هجمة مرتدة عبر البرتغالي ماتيوش فرنانديش اثر مجهود فردي من ديبلينغ وتمريرة حاسمة من ارمسترونغ ليتابعها داخل الشباك (56).

بيد ان ليفربول تمكن من ادراك التعادل اثر هفوة من حارس ساوثمبتون الذي خرج من مرماه في توقيت غير مبرر اثر كرة امامية طويلة ليغمزها صلاح بحنكة داخل الشباك (65).

وتابع ليفربول افضليته وتمكن من التقدم عبر ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة انبرى لها صلاح (83)، رافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم في المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين وراء مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند.

واهدر صلاح فرصة تسجيل الهاتريك عندما سدد كرة "على الطاير" ارتطمت باسفل القائم وخرجت (87).

وقال صلاح عن مواجهة سيتي الاحد المقبل "آمل ان نواصل في هذا الاتجاه. لدينا مباراة ضدهم واذا فزنا سنبتعد بفارق 11 نقطة".

وتابع "مانشستر سيتي يبقى مانشستر سيتي. يمر في فترة صعبة لكنه يملك لاعبين كبار".

بداية حقبة أموريم

وعلى ملعب بورتمان رود، خاض مانشتر يونايتد أول مباراة رسمية له باشراف أموريم الذي انتقل اليه في وقت سابق هذا الشهر، وذلك خلفا للهولندي رود فان نيستلروي الذي استلم المهمة بصورة موقتة بعد اقالة مواطنه اريك تن هاغ.

واستهل مانشستر يونايتد مباراته بشكل مثالي عندما منحه مهاجمه ماركوس راشفورد التقدم بعد مرور 80 ثانية إثر مجهود فردي رائع للجناح العاجي اماد ديالو ليتابعها من مسافة قصيرة داخل الشباك.

لكن ايبسويتش كان ندا عنيدا لضيفه وكاد يدرك التعادل بواسطة مهاجمه ليام ديلاب لولا براعة الحارس الكاميروني اندري اونانا في التصدي لمحاولته (40).

لكن اونانا وقف عاجزا عن التصدي لمحاولة اوماري هاتشينسون اليسارية اللولبية التي سكنت سقف الشباك (43).