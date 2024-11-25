واشنطن : واصل كليفلاند كافالييرز صدارته للمنطقة الشرقية وحقق انتصاره السابع عشر منذ انطلاق الموسم، بتغلبه على ضيفه تورونتو رابتورز 122 108، فيما عانى كل من بوسطن سلتيكس حامل اللقب وميامي هيت للفوز الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

سجل لكافالييرز كل من دونافان ميتشل والبديل تاي جيروم 26 نقطة، وأضاف جاريت ألين 23 نقطة مع 13 متابعة، مقابل 18 نقطة لكل من غريدي ديك وسكوتي بارنز أفضل مسجلي رابتورز.

وكان كافالييرز بدأ الموسم بسلسلة من 15 انتصارا متتاليا قبل سقوطه أمام سلتيكس 117 120 الثلاثاء الماضي، لكنه استعاد توازنه بالفوز على نيو أورليانز بيليكانز في الليلة التالية وواصل تألقه أمام تورونتو بتحقيق انتصاره العاشر على أرضه من دون خسارة.

قال ميتشل "إنه مكان خاص للعب ونشعر بذلك على أرض الملعب. دائما ما تكون الأجواء صاخبة عندما نلعب هنا. إنه شعور مريح دائما العودة إلى هنا ومعرفة أننا سنحصل على تشجيع كبير في كل مرة".

في المقابل، تعرض تورونتو للخسارة الثالثة عشرة مقابل أربعة انتصارات فقط في المركز الثالث عشر.

وحقق سلتيكس فوزا صعبا على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 107 105 الذي احتل وصافة المنطقة الغربية في "بلاي أوف" الموسم الماضي.

بقيادة جايلن براون الذي سجل 29 نقطة وكان صاحب النقاط الـ15 الأولى لفريقه في المباراة، تمكن سلتيكس من السيطرة على اللقاء لفترة طويلة وتقدم بفارق 19 نقطة في منتصف الربع الثالث، قبل أن يتمكن مينيسوتا من تقليص الفارق تدريجيا.

قدم أنتوني إدواردز (28 نقطة، 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وزملاؤه أداء قويا، لكنهم أضاعوا فرصتهم الأخيرة في الهجوم التي كانت كفيلة بإدراك التعادل أو تحقيق الفوز في اللحظات القاتلة.

من جانبه، سجل الفرنسي رودي غوبير 10 نقاط مع 20 متابعة، وهو أكبر عدد متابعات له هذا الموسم.

بهذا الانتصار، حافظ بوسطن على المركز الثاني في المنطقة الشرقية (14 فوزا مقابل 3 هزائم)، بينما يحتل مينيسوتا المركز 11 في المنطقة الغربية (8 8).

وفي ميامي، حقق هيت فوزه السابع وجاء على حساب دالاس مافريكس 123 118 بعد التمديد، ملحقا بضيفه خسارته الثامنة هذا الموسم.

سجل جيمي باتلر 33 نقطة مع 9 متابعات وأضاف أربعة من زملائه 10 نقاط أو أكثر، فيما كان كايري إرفينغ (27 نقطة) أفضل المسجلين للخاسر وساعده خمسة لاعبين بتسجيلهم 10 نقاط أو أكثر.

وقبل 4.1 ثانية على نهاية الوقت الأصلي، سجل باتلر ليعادل النتيجة 114 114 ويجر المباراة إلى شوط إضافي.

وأعطت ثلاثية بام أديبايو التقدم لميامي وأتبعه باتلر بسلة ليرفع التقدم إلى 122 118 مع تبقي 98 ثانية على النهاية، وأضاف أليك باركس رمية حرة أخيرة لحسم الفوز أمام دالاس الذي غاب عنه السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب في معصمه الأيمن.

فوز ساحق لكليبرز

خارج ملعبه، سحق لوس أنجليس كليبرز مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 125 99، مواصلا سلسلة انتصارته المتتالية التي وصلت إلى خمسة.

وقاد جيمس هاردن فريقه بتسجيله 23 نقطة و8 تمريرات حاسمة، بينما استمر سيكسرز في معاناته هذا الموسم حيث تلقى خسارته الـ13 مقابل 3 انتصارات فقط، في ظل غياب كل من جويل إمبيد وبول جورج.

وبرز اللاعبان الفرنسيان ألكسندر سار وبلال كوليبالي في مباراة واشنطن ويزاردز، لكن ذلك لم يمنع الهزيمة الـ11 على التوالي على يد مضيفه إنديانا بايسرز 103 115.

كان الفرنسيان الأفضل في فريقهما، حيث سجل كل منهما 17 نقطة. أضاف سار 14 متابعة، وهو أفضل رصيد له منذ بدايته في الدوري.

وعلى الرغم من تكافؤ المباراة في بداية الربع الرابع، تمكن بايسرز بقيادة الكاميروني باسكال سياكام (22 نقطة) وتايريس هاليبورتون (21) من التفوق في النهاية.

وفاز بروكلين نتس على مضيفه ساكرامنتو كينغز 108 103، محققا فوزه السابع في المركز التاسع ضمن المنطقة الشرقية، فيما تلقى كينغز خسارته التاسعة في المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية.