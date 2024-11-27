برشلونة : نال نجم برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي لامين جمال الأربعاء جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب ما دون 21 عاما عن الموسم الماضي والتي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

ويخلف الجناح البالغ من العمر 17 عاما المتوج بجائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب واعد في العالم خلال حفل الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، نجم ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام في قائمة المتوجين بهذه الجائزة الفردية.

وكسر الظاهرة جمال الذي قدَّم موسما استثنائيا توّجه بإحراز لقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي في ألمانيا، الرقم القياسي لأصغر لاعب يفوز بالجائزة عن عمر 17 عاما و4 أشهر.

وبات جمال ثالث لاعب من النادي الكاتالوني يتوج بالجائزة في آخر أربع سنوات، بعد زميليه بيدري وغافي.

ونال الألماني توني كروس الذي اعتزل الصيف الماضي بعد موسم تاريخي مع ريال مدريد، جائزة "اللاعب الذهبي".