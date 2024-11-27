واشنطن : سجل داميان ليلارد 37 نقطة وقاد فريقه ميلووكي باكس الذي افتقد لجهود نجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للاصابة للفوز على ميامي هيت 106 103 الثلاثاء في منافسات "كأس ان بي ايه" ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح ليلارد في 10 رميات من أصل 17 من المسافات القريبة و8 من أصل 13 عن الرميات الثلاثية، وأضاف إليها 12 تمريرة حاسمة، فيما كان بروك لوبيز ثاني أفضل المسجلين مع 13 نقطة فقط.

وغاب أنتيتوكونمبو في اللحظات الأخيرة بسبب إصابة في الركبة اليسرى تاركا عبء التسجيل على كاهل ليلارد.

وتشارك الأندية الثلاثين في كأس الدوري "أن بي ايه كاب"، حيث يتم تقسيم الفرق إلى ست مجموعات من خمسة فرق للعب بنظام الدوري من دور واحد للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كانون الأول/ديسمبر، مع احتساب نتائج المباريات أيضا في ترتيب الموسم العادي.

وتأهل هيوستن روكتس من صدارة المجموعة الغربية الأولى إلى ربع النهائي بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 117 111 بعد التمديد.

وبات روكتس ثاني فريق يبلغ هذا الدور بعد غولدن ستايت ووريرز الذي حسم صدارة المجموعة الغربية الثانية.

وتألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما في فوز فريقه سان انتونيو سبيرز على يوتا جاز 128 115، بتسجيله 34 نقطة، منها 24 في الشوط الاول.

وفاز فينيكس صنز بقيادة الثلاثي ديفن بوكر وكيفن دورانت وبرادلي بايل على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 127 100.

وبرز بوكر كأفضل المسجلين مع 26 نقطة و10 تمريرات حاسمة، فيما ساهم دورانت وبايل بـ 23 نقطة لكل منهما.