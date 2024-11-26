إيلاف من مانشستر: وصف الحلل الكروي الشهير، ونجم ليفربول السابق جيمي كاراغر هداف ليفربول محمد صلاح بأنه "أناني" بعد أن قال إنه "يقترب من الرحيل عن النادي" وأنه لم يتلق أي عروض لتجديد تعاقده مع النادي حتى الآن، خاصة أن هذه التصريحات ليست في وقتها بالنظر إلى المباريات الصعبة القادمة لليفربول، ومن شأن هذه التصريحات التأثير سلباً على استقرار الفريق.

وأجرى صلاح مقابلة نادرة في المنطقة المختلطة بعد هدفيه اللذين أحرزهما في مرمى ساوثهامبتون يوم الأحد ليرفع ليفربول صدارة جدول الترتيب إلى ثماني نقاط، ولا يقوم صلاح بالتحدث عادة للصحفيين في المنطقة المختلطة عقب المباريات، ولكنه فعلها عقب مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون، مما يدل على أنه كان يريد توجيه رسالة معينة لإدارة النادي، فضلاً عن أنه بهذه الطريقة يلقي بالكرة في ملعب الإدارة، ويحملهم المسؤولية أمام الجماهير.

التوقيت غير مناسب للحديث عن "خيبة الأمل"

وحينما تلقى صلاح، الذي ينتهي عقده مع النادي في الصيف سؤالاً عن مستقبله، كشف عن خيبة أمله بسبب عدم تلقيه أي عروض تجديد عقد .

وقال: "حسنًا، لقد اقتربنا من شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. ربما أكون خارج النادي أكثر من بقائي فيه".

وتابع :"لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضاً، أنا محبط ولكننا سنرى ماذا سيحدث"

وفي حديثه لبرنامج Monday Night Football على قناة سكاي سبورتس عقب المقابلة، قال كاراغر إنه يشعر "بخيبة أمل" في تعليقات اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

وقال: "بالطبع كانت هناك مناقشات، وفي الوقت الحالي، من الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا في التقييم، بين كيفية تقييم صلاح ووكيله لأنفسهم، من حيث مدة العقد، وكيف يقوم ليفربول بذلك، لذا فإن السبب وراء عدم تقديم ليفربول عقدًا حتى الآن هو أن محمد صلاح سيرفضه.

المفاوضات واللقاء في منتصف الطريق

وتابع :"ما زالوا في المحادثات، وأنا أتمنى بشدة أن يتفقوا ويجتمعوا في منتصف الطريق، لكن يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه محمد صلاح، ومن تلك المقابلة التي أجراها، ليفربول سيواجه ريال مدريد في منتصف الأسبوع ومانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل. هذه هي قصة ليفربول الآن".

وتابع كاراغر :"محمد صلاح، ونحن ندرك - وخاصة المراسلين المحليين بالقرب من النادي - أنه توقف في المنطقة المختلطة مرتين فقط خلال سبع سنوات، لكنه توقف للمرة الثالثة الآن، إذا استمر في الإدلاء بمثل هذه التصريحات، أو استمر وكيله في نشر التغريدات الغامضة، فهذا يعني الأنانية، إنهم يفكرون في أنفسهم وليس في نادي ليفربول".

كما ذكرت مصادر مقربة من إدارة ليفربول أن ما صرح به صلاح ليس صحيحاً فهناك مفاوضات جارية، ولكنها لم تكتمل.

أرقام تاريخية للنجم المصري

سجل صلاح 12 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم، وهناك اهتمام بصلاح من جانب أندية في الدوري السعودي للمحترفين والتي سبق أن رفض عرضاً منها بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن صلاح بعد انضمامه إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017، سجل 223 هدفا و99 تمريرة حاسمة في 367 مباراة.