الدوحة : حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد في الأعوام الاربعة الماضية، السبت أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لسباق جائزة قطر الكبرى، الجولة الثالثة والعشرين قبل الاخيرة التي تقام على حلبة لوسيل تحت الأضواء الكاشفة.

وسجل فيرستابن الذي احتفظ بلقبه للعام الرابع تواليا قبل أسبوع في لاس فيغاس، توقيتا 1.20.520 دقيقة متقدما بفارق 0.055 ثانية عن سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، و0.252 ثانية عن مواطن الأخير لاندو نوريس الذي احتاج إلى لفة اخيرة سريعة لانتزاع المركز الثالث لصالح ماكلارين.

وهي المرة الـ 41 التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في مسيرته والتاسعة هذا العام.

قال الهولندي ابن الـ 27 عاما "لم أتوقع ذلك. بصراحة! لكن الفريق أحسن صنعا لمنحي سيارة تبدو أكثر ترابطا، وبمجرد أن تصبح السيارة أكثر ترابطا تشعر أنك تستطيع الدفع بقوة أكبر".

وشهدت الثواني الأخيرة من الفترة الثالثة الاخيرة للتجارب انتقادات من راسل لفيرستابن بسبب تباطؤه أمامه.

وقال سائق مرسيدس الذي دفع ادارة السباق إلى فتح تحقيق بهذه الحادثة "ما حصل كان خطيرا للغاية من فيرستابن".

وتابع "انتهى بي الأمر بالمرور عبر الحصى وشعرت وكأنني أخدش الأرضية".

من ناحيته، أقرّ نوريس الذي كان شرّع باب الفوز لزميله الاسترالي أوسكار بياستري في السباق السريع (السبرينت) قبل ساعات قليلة لتحقق الحظيرة البريطانية ثنائية، بخيبة أمله لعدم تمكنه من الانطلاق من الصف الأول "لم يكن هذا ما كنا نأمله، لكنه كان أقصى ما يمكننا فعله. كانت لفتي جيدة إلى حد ما، لكنها لم تكن سريعة بما يكفي".

وسينطلق نوريس وبياستري من المركزين الثالث والرابع تواليا، أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس والإسباني كارلوس ساينس سابعا.

ومرة جديدة تفوق فريق مرسيدس متصدر ترتيب الصانعين على فيراري وريد بول، وحافظ على آماله في الفوز باللقب للمرة الاولى منذ عام 1998 والتاسعة في تاريخه.