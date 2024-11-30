برلين : ارتقى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين 2 1 مستفيدا من خسارة لايبزيغ أمام ضيفه فولفسبورغ 1 5 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ بعد دقيقتين من صافرة البداية، وأدرك أونيون برلين التعادل بفضل الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ (29).

ومنح المهاجم التشيكي باتريك شيك الفوز لحامل اللقب بمضاعفته النتيجة بعد تمريرة من فلوريان فيرتس (71).

وهو الفوز الثاني تواليا لليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات، حيث خاض المباراة منتشيا بفوزه على سالزبورغ النمسوي بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان سحق هايدنهايم 5 2 في المرحلة الماضية.

وصعد ليفركوزن إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتراجع للرابع، ومتساويا مع أينتراخت فرانكفورت الثاني الذي يلعب مع هايدنهايم الاحد.

كما بات ليفركوزن يتأخر بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يخوض مواجهة نارية مع مضيفه بوروسيا دورتموند في ختام هذه الامسية.

وتحضر ليفركوزن بشكل مثالي للموقعة أمام بايرن في ميونيخ في الدور ثمن النهائي من الكأس الثلاثاء.

وصعق فولفسبورغ مضيفه لايبزيغ المأزوم بخماسية تناوب على تسجيلها المهاجم الدولي الجزائري محمد عمورة (4 و16) والبرتغالي تياغو توماش (5) والدنماركي يواكيم مالي (64) وكيفن بيرنس (90+1).

وسجل المجري ويلي أوربان هدف لايبزيغ الوحيد (82).

ويمر لايبزيغ بفترة عصيبة اذ بعدما كان متساويا بالنقاط مع بايرن قبل ثلاث جولات، لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل، وتراجع للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

كما لم يعرف الفوز في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر خمس مرات وتعادل مرة.

وباتت الشكوك تحوم حيال مستقبل المدرب ماركو روز الذي وصل إلى دكة لايبزيغ في خريف 2022 بدلا من الألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

وتابع بوخوم متذيل الترتيب مع نقطتين من تعادلين سلسلة هزائمه بسقوطه أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف فيليب تيتس (38 من ركلة جزاء).

وحقق فرايبورغ فوزه الاول بعد سلسلة من ثلاث مباريات تعرض خلالها لهزيمة وتعادلين، وجاء على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1.

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه شتوتغارت 2 2.