لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بات كليفلاند كافالييز أوّل المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه الصعب على ضيفه ميامي هيت 112 107 الأربعاء.

وتألق في صفوف الفائز دونوفان ميتشل بتسجيله 26 نقطة في مباراة متقلبة على ملعب "روكيت أرينا" في كليفلاند شهدت تهديد هيت بإنهاء سلسلة كافالييرز التي استمرت 11 مباراة من دون هزيمة بعدما تقدم بفارق سبع نقاط في أواخر الربع الرابع.

لكن كافالييرز نجح في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة ليضمن فوزه الـ 12 تواليا ومكانا في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" قبل شهر ونصف الشهر من بدايتها.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم يحقق فيها كافالييرز على الأقل سلسلة من 12 فوزا تواليا.

وحقق كافالييرز فوزه الـ 52 هذا الموسم مقابل 10 هزائم ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية قبل 20 مباراة من نهاية الموسم المنتظم.

وكان ميتشل أحد ستة لاعبين من كليفلاند أنهوا المباراة مع أكثر من 10 نقاط ضد ميامي الذي افتقد لجهود العديد من لاعبيه على غرار أندرو ويغينز وكيليل وير والمكسيكي الأميركي جيمي جاكيز جونيور.

وساهم إيفان موبلي بـ 16 نقطة و13 متابعة، بينما أنهى داريوس غارلاند المباراة بـ 15 نقطة و10 تمريرات حاسمة لصالح كافالييرز.

في المقابل، كان بام أديبايو أفضل المسجلين مع ميامي وفي المباراة بـ 34 نقطة، أضاف إليها 12 متابعة.

قال ميتشل "لقد تطلب الأمر جهدا جماعيا كمجموعة، لكن تم ايقافنا ومنعنا من التسجيل. يتعيّن علينا أن نكون أفضل".

وأضاف "من الجيد دائما التعلم من خلال الفوز".

وقلل ميتشل من أهمية أن كافالييرز بات أول فريق يبلغ الـ "بلاي أوف" قائلا "هي نعمة بالتأكيد وعلامة على عملنا الجاد، لكنها لا تعني الكثير. أنا سعيد لأننا تمكنا من فعل ذلك من أجل الجماهير، لكن لدينا الكثير لننجزه".

وتغلب بوسطن سلتيكس حامل اللقب والمطارد المباشر لكافالييرز حيث يحتل المركز الثاني (44 18) على بورتلاند ترايل بلايزرز 128 118 بعد أداء مذهل من ديريك وايت وبايتون بريتشارد حيث سجلا معا 84 نقطة (41 للأول و43 للثاني).

وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها لاعبان من الفريق التاريخي لولاية ماساتشوستس حاجز الـ 40 نقطة في مباراة واحدة.